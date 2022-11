La alimentación de las infancias fue tema de charla en UCA Paraná

“Crianza, alimentación, cómo impactan los productos en nuestro cerebro, en nuestro crecimiento y en el desarrollo de las infancias para pensar en la salud familiar”, fue tema de una charla que dictó la pediatra Sabrina Critzmann este sábado en la sede de UCA Paraná, acompañó“Muchas veces consumimos ciertos productos que son muy sanos pero muy caros, pensando en darle lo mejor a las infancias; pero podemos buscar otras opciones más económicas, como las legumbres”, alertó al instar al “apoyo a la lactancia y repensar algunas costumbres como el uso de mate cocido que interfiere en la absorción de hierro”.Para Critzmann, en la dieta de las infancias “no pueden faltar alimentos con hierro, legumbres, grasas, aceites y el agua, porque los chicos toman muchos jugos y bebidas que no son saludables; además de frutas y verduras”.La nutricionista Laura Larrateguy instó a “jugar al bingo de frutas y verduras; imprimimos las fotos y los chicos tienen que ir a buscarlas a la heladera para que las conozcan y quizás se animen a probarlas”. “Y si no quiero que tomen gaseosas y galletitas, no tenemos que tenerlas disponibles”, recomendó.“Tenemos que afianzar y empoderar la información para que las mamás tengan las menos dificultades”, completó la obstétrica del hospital San Roque de Paraná, Natalia Bearci al instar a acompañar a las madres en etapa de amamantamiento.