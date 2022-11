FICER en Paraná: “Sorprende la cantidad de gente que participa”, destacó jurado

Transcurre el tercer día del 4° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) que se realiza con acceso libre y gratuito.



Santiago Loza, de Córdoba es jurado del festival, expresó a Elonce que “Nuestro rol no es juzgar las películas, sino que mirarlas y hacerles alguna devolución. No es competitivo y me sorprende la cantidad de gente que están participando”.



Loza, es la primera vez que forma parte del jurado del FICER. “Esta propuesta, ayuda a que el cine vuelva a ser un lugar de difusión, de entusiasmo que se extiende luego de la sala. Es intercambio y comunión entre las personas”. Cómo poder disfrutar del FICER Se desarrolló este viernes la tercera jornada del 4° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) que se realiza con acceso libre y gratuito. Se puede disfrutar de cincuenta funciones gratuitas en Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Villaguay, Aranguren y Los Conquistadores, donde se acceder a ver cine internacional, nacional, regional y entrerriano.



En la explanada común de estos espacios funciona el Punto de Encuentro con proyecciones al aire libre y una destacada oferta gastronómica.

En Paraná, las entradas son gratuitas y se retiran desde una hora antes de cada función en la boletería del Festival, ubicada en el hall de ingreso del CPC.