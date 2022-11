En el FICER se ve un auge del cine regional: “Hay un gran potencial”

La presencia de historias de provincias de la región NEA trajo a las salas del 4° FICER distintas miradas e identidades con propuestas de gran calidad. Florencia Curi, programadora del Festival, dijo en relación al Panorama Regional: "El cine que se está haciendo en estas provincias tiene un gran potencial, sobre todo, porque hemos visto un enorme crecimiento en la construcción de los relatos, que no solo nos traen diversidad de producciones sino que también nos muestran un cine en auge".



Desde Misiones abrió la sección Selva, del director Iñaki Echeberría que cuenta con la actuación de Edgardo Castro, Joaquín Schöller y Víctor Laplace. El destino de Joao es arrasado cuando el Ejército de la Paz saquea la aldea en la que creció y lo recluta para una guerra sin sentido. Así se convierte en Selva y debe someterse a pruebas que lo llevan al límite. Joao vive la brutal experiencia del niño obligado a dejar la infancia para vivir una pesadilla. Tanto el equipo técnico como el elenco es mayoritariamente misionero, con presencia de otras provincias como Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires. A la salida del largometraje los espectadores comentaron sus impresiones. Ivana (28): "Selva me gustó mucho, vine por el corto 1749 porque conozco a los realizadores, ambas temáticas me sorprendieron y creo que sirven para continuar pensando en otros posibles finales. Es la primera vez que vengo al FICER y me parece increíble la organización y veo importantísimo que sea gratuito con acceso a un cine de calidad y regional. Eugenia (35) dijo estar emocionada por haber viajado desde Concordia para ver cine y estar en contacto con producciones y geografías de toda la región. Además remarcó: "En este tipo de festivales encuentro que el valor está en poder estar en contacto con estos materiales y producciones." A su tiempo, Sofia (30) manifestó: "Vengo de Tandil solo al FICER, me gusta el lugar que se le da al cine entrerriano y al de la región, se muestra la diversidad de identidades que tiene nuestro país y esto ayuda a dimensionar cómo se amplía toda la industria cultural que se va generando en torno al cine".



El jueves se proyectó El Monte (Formosa) de Sebastián Caulier quien estuvo presente y manifestó la importancia de participar en el 4° FICER: "Estoy muy contento por formar parte de Panorama Regional, ya que es una ventana para el encuentro con el público. Hoy por hoy, esto es lo que más nos cuesta a los cineastas independientes en el contexto que vivimos de total homogeneización y concentración de la exhibición.

Actualmente, hay diez películas que copan el 98% de las salas del país, y son las diez películas que todo el mundo termina viendo. Festivales como el FICER cumplen una enorme tarea en este sentido al contrarrestar esa situación injusta y dañina". Además, opinó sobre el encuentro con otros directores: "Es algo muy lindo de este Festival y de otros festivales nacionales que ponen énfasis en las producciones regionales, nos habilita a entrar en contacto con colegas, comentarnos proyectos, poder conocer la obra de otros, tender redes y planificar proyectos. Creo que así se construye comunidad."





La luz mala (Corrientes), en el tercer día de festival, es una película que viene de formar parte de la programación de Overá en cortos (Misiones) y en el Festival Lapacho (Resistencia, Chaco). Carlos Kbal su director remarcó que en la construcción de sus obras "la temporalidad y las vivencias son muy importantes a la hora de crear personajes, para no caer en el costumbrismo". Con respecto a la proyección de su obra en el FICER consideró: "Las películas se completan cuando llegan a las salas y el público las puede disfrutar, por eso estar en este Festival me causa mucha ilusión, voy a poder saber qué les pasa cuando la ven, escuchar sus comentarios, sus preguntas."





Rinoceronte (Santa Fe) se verá el viernes 25 a partir de las 22 en la sala mayor del Centro Provincial de Convenciones y le da tratamiento a la complejidad de la vida de Damián, un niño que tiene que cambiar de vida porque es trasladado a una institución del Estado dado que en su familia padecía situaciones violentas. Leandro es un trabajador social que lo acompaña y que tiene una historia personal similar a la suya. Arturo Castro Godoy, director de la película, la definió como "una historia que trata sobre la rabia de un niño separado de una vida solitaria y violenta que es todo lo que conoce y la rabia de un asistente social que ve reflejadas sus cicatrices en las del niño".





Para el sábado 26, en el día de cierre del FICER, dentro de la programación de Panorama Regional se podrá disfrutar de Minerva (Chaco) a partir de las 18.30 en la Sala Planta Baja del CPC. Minerva es una artista chaqueña que revolucionó el arte para siempre, desapareció convirtiendo su vida y obra en un mito. A esta proyección se suman los cortos invitados Mayito (Chaco) y So´o Opa (Chaco).