Sobre las nubes, Siete perros y Camuflaje: la cartelera de este viernes en FICER

Con los largometrajes, de Virna Molina;, de Maximiliano Schonfeld; y, de Lucía van Gelderen inició la sección Cine Nacional en Competencia en el Festival Internacional Cine de Entre Ríos (FICER). Este segmento de películas continuará durante este viernes, presentando una cartelera de marcado perfil federal.de Virna Molina, es un ensayo existencial y filosófico sobre la nueva normalidad producto del Covid 19 a partir de los recursos con los que la realizadora contó durante el aislamiento. La directora lamentó no poder estar presente en el FICER y declaró: "me quedé con las ganas porque la verdad es que vengo acompañando Retratos del Futuro en todos los festivales y en todas las proyecciones. Me parece esencial que se hagan festivales regionales, creo que son puntos de encuentro claves. Me hubiera encantado estar en el FICER espero en las próximas ediciones poder participar. Es fundamental construir, aportar y sostener los festivales regionales para fortalecer el cine nacional".A la salida de la proyección, Milena una espectadora que estaba con un grupo de amigas destacó "vine porque me interesó la sinopsis y como plantea la relación entre el futuro el presente y el pasado. Me parece que la película trabaja sobre ideas base muy importantes como es la lucha y la organización de la clase trabajadora. Quizá al final se queda medio corto... Me hubiese gustado que al final tenga ese power de cómo vamos a organizarnos. Al trabajar con estos recortes de imágenes muestra una variedad bastante interesante de fuentes, y así logra armar el rompecabezas del pasado, el presente y el futuro. La película plantea muchas preguntas".Otro espectador, Luis, reflexionó: "me pareció una gran obra de cine de ensayo. La integración de registros que compone es realmente sublime y todo en función, como es costumbre en el cine de ella y de Ernesto Ardito, tanto los trabajos en conjunto como en las producciones individuales tienen una fuerte dimensión política que no solo habla del momento sino en perspectiva histórica en función de las imágenes cinematográficas. Es un gran material".de Maximiliano Schonfeld, trata sobre Silvia y Andrea Simondini, madre e hija, que crearon el Museo del OVNI en Victoria y que, entre otras tareas de investigación, montan guardia para observar luces sobre el río Paraná. Sobre la proyección en el FICER el director dijo estar "muy contento por tener el estreno en Entre Ríos. Es algo que estábamos deseando hace mucho. Estamos muy felices de que también esté parte del equipo técnico y las protagonistas. El clima del festival es espectacular. Hay mucha gente en las salas". Silvia, una de las protagonistas, dijo "en esta película no hay nada más que el trabajo honesto y responsable de dos mujeres que quieren demostrar la existencia del fenómeno OVNI". Su hija, Andrea, agregó "lo que van a ver es nuestra vida cotidiana. La relación entre una madre y una hija".de Lucía van Gelderen es una ficción donde Justina, una joven grafóloga, se entera de que Patricio – su eterno amor de verano – se va a casar en la Patagonia, lugar en el que ella vacaciona desde niña. Decide viajar al lugar y llega en temporada de ballenas donde el mar y los cetáceos posibilitan un nuevo universo de identidad. "Para mí es un placer estar acá -dijo van Gelderen-. La presentamos en Mar del Plata hace muy poquito. Fue la primera proyección, así que esta es la segunda. Estoy contenta y agradecida. Este es un proyecto de muchos años. El cine necesita tiempo, esfuerzo, y muchas voluntades. Hay mucha gente detrás de cada proyecto". La directora se despidió recordando a su padre y le dedicó la proyección., de María Aparicio, (a las 17:15 en La Vieja Usina) donde Ramiro, Hernán, Nora y Lucía son cuatro personas que no se conocen entre sí pero que están conectados a través de una recolectora de basura que trabaja en la madrugada cordobesa. Son cuatro historias que transcurren en una ciudad en blanco y negro y de cielos nublados.Le seguirá, de Rodrigo Guerrero, (a las 19:30 Sala Mayor del CPC) que también transcurre en Córdoba donde vive Ernesto (Luis Machín) en un edificio junto a sus siete mascotas perrunas. Esta situación lleva a que sus vecinos, en una audiencia de mediación, lo insten a sacar los animales de su vivienda. No obstante, él no quiere separarse de sus perros. En medio de esta situación crítica, el protagonista descubre, junto a otros, una posible alternativa.La producción que completa la propuesta es, de Jonathan Perel, (a las 22 en el CPC). Aquí, el escritor Félix Bruzzone encarna a un corredor obsesionado con Campo de Mayo, la unidad militar más grande de Argentina y el principal centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico militar donde desapareció su madre en 1976. La cámara sigue al protagonista en una búsqueda que le permita adentrarse y explorar este lugar cargado de historia.Además del premio Ojo Pez previsto para esta sección y que decide el público con su voto, un jurado compuesto por Santiago Loza, Paola Buontempo y Luciano Monteagudo, tres notorios representantes de la escena cinematográfica, elegirá la obra más destacada de este segmento.El premio del jurado es de 500.000 pesos, otorgado por el Gobierno de Entre Ríos.Secretaría de Cultura – Gobierno de Entre RíosDirección: Gardel 42 – ParanáTeléfono: 0343 – 4207828Facebook: Cultura Entre RíosPágina Web: http://cultura.entrerios.gov.ar Página FICER: https://ficer.com.ar Facebook/ Instagram: FicerOK.Correo: [email protected]