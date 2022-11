Sesionó el Senado Juvenil y se aprobaron 14 proyectos

Este miércoles sesionó el Senado Juvenil entrerriano en el marco de la etapa provincial del programa que está cumpliendo 30 años promoviendo la participación de estudiantes de nivel medio de toda la provincia. Presidido por el concordiense Demián Krochik Schmukler, asistido por el secretario Mathias Zorrilla (Villaguay) y la prosecretaria María Paz Fernández (Federal), se aprobaron ocho proyectos: cuatro de ley y de comunicación.La iniciativas aprobadas por la mañana fueron las del Departamento Federal, denominada "Demoliendo rampas para construir inclusión"; del Departamento Islas del Ibicuy, con el título "Construyendo Nuestros Derechos"; del Departamento Colón denominado "Por un tránsito seguro y del departamento Gualeguaychú denominada "Sembremos hoy las semillas de un mañana saludable".También se aprobó el proyecto del Departamento Nogoyá "Proyectando futuro" que impulsa la incorporación al espacio curricular de "Prácticas Educativas" de propuestas pedagógicas relacionadas a la vida terciaria y universitaria, educación financiera y autonomía progresiva en la adultez joven. Igulamente el proyecto del Departamento Concordia denominada "La hora silenciosa" para la inclusión y a una protección social integral de las personas con Trastorno del Espectro Autista.Igualmente los del Departamento Paraná, "Menos humo, más acciones grupales"; y del Departamento San Salvador "Vamos por vos, no estás solo".

Reseña del contenido de los proyectos

Tras un cuarto intermedio, este miércoles por la tarde, las y los senadores juveniles retomaron la tarea legislativa.En el recinto, se aprobaron los proyectos de Diamante, "Acortando las distancias, visibilizando las escuelas rurales"; del Departamento Gualeguay, "A un clic de convertirse en tragedia"; del Departamento Victoria, "Yo por vos hablo"; del Departamento Tala, "Por un período con igualdad y conciencia"; de Feliciano, "Rompiendo estereotipos de género en las escuelas"; del departamento Uruguay, "Día de la niña y la mujer Científica Entrerriana".En tanto la iniciativa de Villaguay, "Democracia paritaria", fue enviada a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología; la de La Paz "Nuestro hogar huele a humo", a la Comisión de Salud y Ambiente Humano; y el proyecto del Departamento Federación "Sanos emocionalmente", a la de Educación, Ciencia y Tecnología.La senadora por el departamento Islas del Ibicuy solicitó una moción, a partir del debate que surgió en la Comisión de Legislación General, se trata de "hacer un reconocimiento a la primera mujer vicegobernadora y presienta del Senado Entrerriano, María Laura Stratta". Quedó aprobada la moción.Escuela Secundaria N° 11 “Agustín de la Tijera”“Acortemos las distancias, visibilicemos las Escuelas Rurales”El proyecto de ley pretende visibilizar las instituciones educativas de contexto rural mediante la implementación de señaléticas informativas. Con esta señalización se pretende facilitar la orientación y acceso a las escuelas rurales de la provincia. A sí mismo el objetivo es brindar más información al usuario, visibilidad y reconocimiento a las escuelas rurales y a los actores involucrados en ellas.Escuela Secundaria N°9 “Juan Ramón Turano“Yo hablo por vos”Esta propuesta tiene como objetivo promover la igualdad y la no discriminación de personas con discapacidad visual y auditiva, reconociendo sus derechos y necesidades, partiendo de la premisa que, garantizar la autonomía e inclusión de estas personas es compromiso de toda la sociedad. Mediante la ley se pretende impulsar la implementación del uso de cartillas gastronómicas en locales comerciales, que sean adaptadas con imágenes (logotipos) y escritura braille. De esa manera se construirían puentes de comunicación y accesibilidad, mejorando la calidad de vida y autonomía de las personas con discapacidad.Escuela Secundaria N° 1 “David Della Chiesa”“Construyendo nuestros derechos”El proyecto de Ley tiene como finalidad adherirse a la Ley nacional 27.521 “Sistema único normalizado de identificación de talles de indumentaria”. Pretende garantizar que todas las personas tengan la libertad de consumir la indumentaria deseada y no solo la que ofrece el mercado, promoviendo la igualdad de oportunidades, condiciones y sin discriminación por el tamaño de los cuerpos.Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Ernersto A. Bavio”“A un clic de convertirse en tragedia”Con el presente proyecto de Ley se pretende crear un “Programa Provincial de Concientización y Prevención del Sexting”, bajo la órbita conjunta del Consejo General de Educación y la Secretaría General y de Relaciones Institucionales. El objetivo es promover en los adolescentes de Entre Ríos actitudes responsables ante el ejercicio de su sexualidad y la privacidad en línea. Mediante charlas, talleres que brinden concientización de los adolescentes entrerrianos sobre el uso responsable de las nuevas formas de comunicación en relación al ejercicio de su sexualidad. De esa manera se podría prevenir la viralización de contenido sexual e íntimo de las juventudes.Escuela Secundaria N° 20 de Gilbert“Sembremos hoy las semillas de un mañana saludable”Mediante el proyecto de comunicación dirigido al Consejo General de Educación, se solicita la incorporación al calendario escolar de la provincia la fecha conmemorativa 7 de Junio, “Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria”, para generar conciencia acerca de su importancia en la prevención del desarrollo de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA). También que brinde material didáctico educativo cuyo contenido aborde, de manera interdisciplinaria, la promoción de la inocuidad en alimentos con recomendaciones sobre buenas prácticas de manipulación y conservación de los mismos , para reducir el riesgo de padecer ETA y lo distribuya en las escuelas secundarias de la provincia, tanto públicas como privadas, con el objetivo de contribuir y mejorar la seguridad alimentaria, fortaleciendo el derecho a la salud individual y colectiva.Escuela Secundaria N° 3 “Pbro. Eliseo Melchiori”“Por un transitar seguro”Con el presente proyecto de comunicación, dirigido al poder Ejecutivo a través del Ministerio de Planeamiento Infraestructura y Servicios, gestione ante la Dirección Provincial de Vialidad la realización de obras de arreglo y mantenimiento en la Ruta Provincial Nº 23, en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial Nº 130 y la Ruta Provincial Nº 18.Se pretende visibilizar la situación que deben atravesar los ciudadanos de Entre Ríos al transitar las rutas de la provincia, en este caso particular se tomará como referencia la Ruta Provincial Nº 23.Escuela EET N°23 “Caudillos Federales” – Especialidad: Construcciones“Demoliendo rampas para construir inclusión”Este proyecto Ley abordará la problemática de la discapacidad e integración social, desde el campo disciplinar de la planificación y normativas edilicias, principalmente en edificios públicos y edificios de uso público con titularidad privada.Esc. Sec. Normal Nº 5 “Domingo Faustino Sarmiento”“Sanos Emocionalmente”A través de un proyecto de ley se pretende implementar un programa de salud mental en todas las escuelas de la provincia, en articulación entre el Consejo General de Educación y el Ministerio de Salud, que asista mediante gabinetes multidisciplinarios que acompañen y complementen el desarrollo de jóvenes escolarizados y también al personal docente y no docente que formen parte de las mismas.Instituto San José de Feliciano D-78“Rompiendo estereotipos de género en las escuelas”El proyecto de ley tiene como finalidad fomentar la igualdad de género en las Escuelas Secundarias de gestión estatal pública y privada de la Provincia a través de la implementación de uniformes escolares neutros. Actualmente, la utilización de indumentarias que distinguen sexos en el nivel secundario genera diferentes problemáticas tales como desigualdades, estereotipos de género, discriminación, y conflictos escolares. Para solucionar las mismas, se propone la implementación de uniformes escolares neutros para todas las escuelas secundarias de gestión estatal pública y privada de la provincia de Entre Ríos.Esc. Sec. Sup. Nº 7 “José Manuel Estrada”“Nuestro hogar huele a humo”Mediante el proyecto de ley se propone establecer el marco regulatorio para la preservación, conservación, defensa y desarrollo de los humedales que protegen y contribuyen a mantener el equilibrio del ecosistema a partir de los servicios ambientales que brindan para la riqueza natural de nuestra Provincia.Instituto Secundario D-144 “Saint Exupéry”“La hora silenciosa”El proyecto de ley pretende garantizar la inclusión de personas con T.E.A (Trastorno del Espectro Autista), que concurren a establecimientos comerciales. Tiene la finalidad de fomentar la inclusión, ofreciéndoles un tiempo determinado durante la semana para que puedan ingresar y permanecer en establecimientos comerciales que reducirán luces y sonidos, buscando así generar un ambiente cómodo, seguro y afín a las condiciones de aquéllas personas con la condición, sin dejar de lado la objetividad laboral.Será establecido por la Autoridad de Aplicación, procurando como mínimo 120 minutos repartidos en dos jornadas matutinas y vespertinas semanales, en los establecimientos comerciales que se adhieran, con el fin de que los destinatarios del programa realicen sus compras minimizando los estímulos del entorno.“Un periodo con igualdad y conciencia”Escuela Secundaria N.º 7 Arturo Illia Y Malvinas ArgentinasEl proyecto de ley pretende reconocer y garantizar el derecho a la salud menstrual de las personas menstruantes de la provincia de Entre Ríos. Con la finalidad crear un Programa Provincial de Gestión Menstrual, destinado a proveer de elementos de gestión menstrual a personas menstruantes, en situación de vulnerabilidad socioeconómica residentes en la Provincia de Entre Ríos. También difundir información relacionada a la salud menstrual en distintos ámbitos e instituciones de la provincia.Escuela Sec. N°2 Juan Hipólito Vieytes“Proyectando el futuro”Mediante un proyecto de comunicación dirigido al Consejo General de Educación se sugieren la modificación del Diseño curricular de la provincia resolución Nº 3322, con el objetivo de incorporar contenidos específicos a la vida universitaria en el espacio curricular Prácticas Educativas. Las propuestas pedagógicas permitirán a los estudiantes enfrentarse a los cambios que representa la vida terciaria y/o universitaria como así también en su inserción en lo laboral.E.E.T. N° 45 Félix Bourren Meyer“Vamos por vos, no estás solo”El proyecto de comunicación dirigido al Consejo General de Educación contempla la creación del Programa “Vamos por vos, no estás solo” posicionando a los Centros de Estudiantes como responsables de llevar adelante la propuesta. Dicho proyecto apunta a la protección de grupos de adolescentes vulnerables que presenten trastornos mentales, los cuales quedan más expuestos a sufrir exclusión social, discriminación, problemas de estigmatización (que afectan a la disposición a buscar ayuda), dificultades educativas, comportamientos de riesgo, mala salud física y violaciones de derechos humanos.Instituto Martín Fierro D-119“Día de la Niña y la Mujer Científica Entrerriana”A través del proyecto proponen el 13 de febrero como el “Día de la niña y la mujer Científica Entrerriana”, articulando acciones con la Secretaría de Cultura y el Consejo General de Educación, que generen honor al nacimiento de la Doctora Teresa Ratto. Con el fin de contribuir al reconocimiento y revalorización de la importancia del papel de la mujer científica en nuestra provincia. Y así incentivar a las mujeres a estudiar carreras relacionadas a la ciencia y la tecnología.Escuela Sec. Nº 1 “Profesor Leopoldo Herrera”“Democracia Paritaria”Democracia paritaria es un proyecto de ley que busca promover acciones positivas para corregir desigualdades de género, combinando dos leyes con las que la provincia de Entre Ríos se convirtió en pionera. Por un lado, la ley Nº10.215 Ley de Centros de Estudiantes y por el otro, la ley Nº 10.844 Paridad Integral. Se pretende garantizar la igualdad de derechos de las y los estudiantes secundarios de la Provincia. Incorporando el principio de paridad de género en la conformación de los Centros de Estudiantes Secundarios de Entre Ríos. También promover acciones sobre DDHH, diversidad y género en la conformación de los Centros de Estudiantes Secundarios entrerrianos.Escuela Secundaria N° 8 “Enrique Tabossi”“…Menos humo, más acciones grupales.”El proyecto de ley tiene como finalidad la implementación de un área de gestión de fortalecimiento de articulación de Defensa Civil para concretar un centro/cuerpo de bomberos en cada municipio, comuna y/o junta de gobierno que no cuenten con este organismo. Analizando diversos hechos ocurridos en localidades vecinas, que fueron en medida situaciones catastróficas, con pérdidas de vidas humanas y sumando que actualmente el fuego corre por nuestros montes entrerrianos e islas, es un tema por el cual se debe trabajar como sociedad todos unidos.