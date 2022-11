Aumentan los alojamientos turísticos homologados en Entre Ríos

En Pueblo Belgrano, 23 alojamientos fueron re categorizados por la Dirección de Fiscalización y Competitividad Turística de la Secretaría de Turismo de Entre Ríos. Los recategorizados fueron: Apart Hotel Agua Clara; Complejo Aguaribay; Hotel Altos Azules; Complejo Cielo Azul; Cabañas Daimar; Complejo Diamante; Complejo El Ciprés II; Cabañas Rincón de Pueblo Belgrano; Complejo Granjah; Complejo Itatí; Cabañas La Carlota; Bungalows La Delfina; Cabañas La Hermosura; Cabañas Los Girasoles; Apart Los Pinares de Belgrano; Apart Hotel Mi Lugar; Complejo Molino de las Termas; Posada El Gurí; Cabaña Las Cañitas; Cabañas Don Enrique; Complejo de Bungalows Azahares; Bungalows Rulitos de Sol y Departamentos Los Troncos.Por otra parte, 12 alojamientos fueron registrados: Complejo Buena Madera; Casa Javier; Cabañas Cinco Abejas; Alojamiento Corazón de Buey; Cabaña Don Alfonso; Complejo El Ciprés I; Cabañas El Destino; Alojamientos La Esperanza; Alojamiento La Esquina; Alojamientos Lo de Mauricio; Alojamientos Villa Luz; Bungalows El Timbó.Además, nueve alojamientos fueron homologados: Alojamientos Aires del Sur; Del Sol; Cabañas El Aljibe; Cabañas El Portal; Alojamientos Fincas de Belgrano; Cabañas La Betty; Complejo Las Moradas; Alojamiento Lo de Fena; Bungalows Solar de Gualeguaychú.En tanto, en Rosario del Tala cinco alojamientos fueron homologados, recategorizados y registrados: Cabañas Río Gualeguay; Hotel Aire de Tala; Hotel Olijnyk; Hotel La Posta Del Tala; Camping Municipal.Cabe destacar que el trabajo conjunto entre municipios y Turismo Entre Ríos permite continuar con la traea de la inspección, para luego suceder a la reglamentación de los alojamientos turísticos, otorgando, de este modo, seguridad y tranquilidad a los visitantes que elijan nuestra provincia.La Ley 7360 es la reglamentación que rige en estos casos, tratándose de un trámite gratuito, con durabilidad de tres años y desde tipologías de categorización que van de 1 a 5 estrellas.Para más información: www.entrerios.tur.ar ; o se pueden visitar las oficinas de la Secretaría de Turismo de 8 a 13 en Laprida 5, Paraná, Entre Ríos.