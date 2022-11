Esfuerzo Compartido: pavimentarán calles en la vecinal Parque del Río de Paraná

Pavimentarán calles en la vecinal Parque del Río de Paraná; los trabajos se realizarán con el sistema de Esfuerzo Compartido, en colaboración entre el Municipio y los frentistas. El intendente Adán Bahl se reunió este sábado con los vecinos y les anunció que el 18 de enero se licitará la obra, que además contempla desagües pluviales y cloacales.Bahl destacó el sistema de Esfuerzo Compartido. "Tiene mucho valor estar con los vecinos, en los barrios y no solo desde un escritorio, dialogar, escuchar y consensuar un proyecto con quienes viven acá para solucionar de la mejor manera sus demandas y concretar el sueño, en este caso, de tener pavimentadas las calles", sostuvo.El proyecto, explicó el Intendente, resuelve complicaciones topográficas e hidráulicas del lugar, luego de un análisis exhaustivo de la cuenca y contempla, además de la pavimentación, la reubicación de cañerías para trasladarlas de la calle hacia las veredas, lo que le da más vida útil al asfalto y facilita futuras conexiones. También, añadió, incluye la ampliación de la conectividad al sistema de cloacas en calles que no la tenían."Estamos invirtiendo para 20 años en adelante, con una obra de calidad que se financia con fondos municipales y junto a los vecinos y la comisión vecinal, a quienes agradecemos. Seguimos trabajando para mejorar la vida en los barrios, esa es nuestra tarea diaria", concluyó Bahl.Esteban Rossi, presidente de la Vecinal, recordó que la obra presentada “era una demanda de hace años. Para el barrio es una gran noticia porque además de la trama resuelve agua y cloacas con el servicio por la vereda, para brindar más perdurabilidad al asfalto. Es muy positivo trabajar así en conjunto”. Y agregó: "Hablar con el Intendente y los funcionarios es algo que en otras gestiones nunca se dio, este ida y vuelta nos acerca como vecinos para poder lograr las mejoras que necesitamos”.Participaron el secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento; la subsecretaria de Coordinación de Gestión, Noelia Zampa; y los subsecretarios de Obras por Contratación, Manuel Orsini, y de Obras por Administración, Gerardo Pastor.Los trabajos comprenderán la pavimentación de calle Echeverría, entre López Jordán y Blas Parera; Los Girasoles, Los Nardos, Los Crisantemos, Los Tulipanes y Los Claveles, entre Echeverría y Los Robles; Los Lapachos, entre Los Nardos y Los Crisantemos.Además, se construirán desagües pluviales en el barrio, en los tramos de Blas Parera, Gobernador Crespo y Echeverría. A su vez, se realizarán conexiones cloacales o se dejará prevista la conexión en los terrenos que aún no tengan edificaciones.El plazo de ejecución es de 10 meses.