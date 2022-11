Rugby: unos 1.000 jugadores participarán del Seven de la República

En una conferencia de prensa realizada en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), en la ciudad de Paraná, este jueves se llevó a cabo el lanzamiento formal del 6º Seven Femenino de la República y el 38º Seven de la República, a desarrollarse el próximo 26 y 27 de noviembre y el 3 y 4 de diciembre, respectivamente.El torneo femenino se jugará los días 26 y 27 de noviembre y se dividió en categorías Mayores (16 equipos) y Juveniles (12 equipos). La mayoría de los partidos se disputarán en Tortuguitas y algunos en El Plumazo. El torneo masculino se jugará el 3 y 4 de diciembre en el predio El Plumazo del CAE y otros partidos en Tortuguitas.Al respecto, Nelson Di Palma, presidente de la UER, detalló a Elonce que “es una fiesta donde participan los mejores jugadores del país y queremos que toda la gente se arrime a disfrutar, la entada es libre y gratuita”.En este sentido, expresó: "Estamos muy agradecidos con la Unión Argentina de Rugby por la confianza que nos brindó una vez más para organizar el Seven de la República. Tenemos muchas expectativas. Para nosotros es algo especial y estamos muy agradecidos al Gobierno Nacional, Provincial y Municipal, que nos brinda su apoyo para llevar adelante los torneos; así como también a los sponsors que siempre nos respaldan. Ahora, es el momento de disfrutar del juego de Seven".A su turno, Jaime Barba, vocal de la UAR, manifestó: "Es un evento muy importante para la UAR, ya que el Seven es la disciplina olímpica que tiene nuestro deporte y eso le brinda una jerarquía excepcional. Y con el tiempo, Paraná se ha vuelto un sinónimo de Seven en Argentina porque cuando hablamos de Seven, hablamos de Paraná. Y eso sucede en las 24 Uniones que forman parte de la UAR y nos visitarán en los próximos dos fines de semana con el mejor juego del país, que en esta ocasión también contará con la participación de los seleccionados de Chile y Paraguay. Es un orgullo trabajar con el objetivo de potenciar el juego en la región para que los jugadores lo disfruten en la cancha".En tanto, el secretario de Deportes, José Gómez destacó que “queremos seguir fortaleciendo este hito tan importante que tiene una trayectoria de 38 años”. Y ponderó el apoyo del gobierno provincial y nacional. Asimismo, felicitó a toda la dirigencia del rugby quienes han sabido llevar este deporte a los estándares más altos.“Es un encuentro muy importante son unos 1.000 jugadores y hebra una reunión entre los dirigentes para hablar sobre el futuro de este deporte”, cerró uno de los referentes.Por último, Liliana Guzmán, subsecretaria de Deportes Municipal, declaró: "Desde el municipio de Paraná estamos muy contentos que nuestra ciudad sea sede de esta cita tan importante del rugby argentino. Este torneo no tiene sólo trascendencia a nivel nacional, sino también en Sudamérica y nos posicionará en muchos aspectos. Esto nos generará grandes cosas en la ciudad y, por eso, brindamos nuestro acompañamiento para que la cita se desarrolle de la mejor manera. Estamos muy orgullosos y ansiosos por ir a la cancha para continuar acompañando".En el marco del Seven de la República, una de las actividades que se desarrollará será la reunión entre los mandatarios de las 24 Uniones que componen la Unión Argentina de Rugby. Los presidentes de las diferentes instituciones se reunirán en Paraná con el objetivo de planificar el futuro del rugby argentino.De la misma manera, en las instalaciones del Club Atlético Estudiantes se llevará a cabo un torneo de golf organizado por la Fundación de la Unión Argentina de Rugby (FUAR), con el objetivo de recaudar fondos para mejorar la calidad de vida de los lesionados graves en el juego.En la conferencia dijeron también presentes dirigentes de la Comisión Directiva de la UER; entrenadores de los seleccionados de Seven de Entre Ríos, Juan Mistura y Sebastián Soffredini; y los jugadores del plantel masculino Tomás Sigura y Bruno Heit, y del equipo femenino las jugadoras Melanie Hernández y Gianella Soffredini. Además participaron medios de comunicación de la región desde radiales, televisivos, prensa escrita hasta reporteros gráficos.Entre los presentes estuvieron: Jaime Barba, vocal titular de la Unión Argentina de Rugby; Nelson Di Palma, presidente de la Unión Entrerriana de Rugby; por el Gobierno Provincial estuvo José Gómez, secretario de Deportes de Entre Ríos; y de la Municipalidad de Paraná, José Claret, secretario de Coordinación Estratégica; y Liliana Guzmán, subsecretaria de Deportes Municipal.Tanto el gobernador Gustavo Bordet, la vicegobernadora Laura Stratta y el intendente de Paraná, Adán Bahl, hicieron llegar misivas para dar aviso que enviaban a funcionarios en su representación y que acompañaban y alentaban a la distancia la presentación del Seven de la República, un ícono para la capital provincial y todo Entre Ríos.