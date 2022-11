Se vive este fin de semana en Oro Verde el Encuentro Regional de Plateros

Se realiza este fin de semana un nuevo encuentro de plateros en Oro Verde. La VII edición reunirá plateros de la región litoral. Habrá exposición y feria de artesanos de la plata, en el Centro Integrador Comunitario.La actividad es organizada por el Municipio de Oro Verde, el Taller de platería “Lágrima de Luna” y el acompañamiento del Museo Conrado Hasenauer.“Desde el 2016 que realizamos este encuentro, el primer año hicimos una exposición y luego nos animamos a más. La idea es generar un espacio para compartir, discutir los problemas comunes dentro del ejercicio y para mostrar las piezas que normalmente no se trabajan en una feria. Pero también queremos enseñar”, expresó aGriselda De Paoli.Según comentó, este año se realizará una asamblea para “conformar una Asociación de Plateros de Entre Ríos”. Seguidamente, contó que el objetivo es nuclear “todo lo que venimos trabajando hace años, tener un ámbito donde discutir nuestras problemáticas y pensar estrategias de vinculación con medios, estrategias de comercialización y la relación con el ámbito oficial”.Este sábado será la apertura de la exposición, a partir de las 19:30. En tanto la propuesta continuará el domingo 13 de 10 a 21 con exposición y feria de plateros y puestos de venta, más el atractivo de los artesanos trabajando a la vista del público.Martín Korniki, mencionó que “la platería es una pasión, no podés dejar de hacerlo. Me levanto entusiasmo para trabajar de esto. Es algo que no tiene fin, porque siempre aprendes algo nuevo, encontrar otra forma”.