Este fin de semana se realiza la peregrinación Crespo–Nogoyá

Si bien en los inicios, la peregrinación era organizada por un grupo de fieles de la ciudad de Crespo y se peregrinaba en sentido inverso, es decir desde Nogoyá hacia la Capital Nacional de la Avicultura, desde hace tres ediciones se dio continuidad a la muestra de fe pero organizada por habitantes de Nogoyá.



Al respecto, Lucrecia Marchioni brindó detalles de la organización y como se preparan para el recorrido. “Estamos muy contentos porque volvimos luego de la pandemia con un grupo hermoso de trabajo, que se ha convertido en una gran familia que está con muchas ganas de llevar adelante la tercera Peregrinación Crespo Nogoyá, en honor a la Santa Madre Maravillas de Jesús, el sábado 12 y domingo 13 de noviembre”, relató la organizadora, agregando que saldrán el sábado a las 15.30 desde Nogoyá hacia Crespo en vehículos particulares y con vehículos de apoyo, para salir caminando desde Crespo a las 17 horas.



“Está previsto realizar cinco paradas en el trayecto para llegar a las 17 horas del domingo al convento de Nogoyá y compartir la misa. Una vez que llegamos a Nogoyá ingresamos a la parroquia San Ramón para sumar a aquellos que no puedan caminar toda la peregrinación y nos acompañen en este último trayecto”, explicó.



“Es un caminar continuo en oración, donde se pide por salud, por estudio, por trabajo y por tantas cuestiones que nos atraviesan hoy en día, por eso digo que somos una gran familia, hay chicos jóvenes, personas adultas, que se han logrado unir por la intercesión de la Madre Maravillas. Esta peregrinación viene con muchos intentos, la pandemia nos atravesó y debimos relegar la misión pero después comenzamos a reencontrarnos, fuimos intercambiando mensajes, conformamos un grupo de oración y ahora ya tenemos un grupo de peregrinación”, relató Marchioni.



Ayer cerró la inscripción para la peregrinación. Así lo decidió el grupo organizador para poder diagramar de manera correcta la logística de la caminata. “Debido a que no contamos con un transporte unificado, entonces hay que programar la logística para llevar a los peregrinos hasta Crespo. Habrá hidratación, frutas y desayuno para el domingo a la mañana, en tanto que la cena y el almuerzo es a cargo del peregrino”, aclaró.



“Estamos con muchas ganas, hay mucho por pedir, pero también mucho por agradecer. En una época éramos pocos y hoy somos un equipo que está avocado a la organización. Caminaremos con una urna donde estará cada una de las intenciones de la gente que no pudo peregrinar, Queremos agradecer las numerosas donaciones, mucha gente donó dinero, agua, frutas, golosinas. Es gente que nos dice que no puede caminar, pero se sienten atravesados por esta peregrinación y de alguna manera quieren estar” concluyó la organizadora. (Paralelo 32)