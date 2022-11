Realizarán "encendido de luces" para homenajear a bebés fallecidos

Con velas encendidas con los nombres de los bebés que no nacieron o lo hicieron y no sobrevivieron, este sábado en el Balneario Thompson de Paraná, la fundación Era en Abril se sumará al “Encendido Mundial de luces” que se replicó a nivel mundial en el marco del “Mes de la conmemoración y concientización de la muerte gestacional y perinatal”.



“El 15 de octubre se conmemora a los bebés que fallecieron en todo el mundo, pero por un tema de tiempo, en Paraná, lo haremos este 12 de noviembre y será el encendido número 12 que realizaremos en Balneario Thompson”, comunicó a Elonce la impulsora de la Fundación Era en abril, Valeria Aquino. “Al principio eran globos y a partir de 2017, empezamos con el encendido de velas”, indicó en relación a la actividad que se realiza por la visibilización y concientización sobre las muertes perinatales.



También habrá una exposición de banderines de tela que las familias podrán llevar de su casa, con el nombre de su bebé, decorado como deseen.



En relación a las propuestas previstas para este sábado en el Balneario Thompson, Aquino comunicó que “habrá talleres de familia donde se pinta una bandera anual con todos los nombres de los bebés y habrá una reunión de contención para que los papás puedan charlar, empatizar y que sepan que no están solos en este camino”.