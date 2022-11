Dos deportistas entrerrianos obtuvieron primeros puestos en los Juegos Evita

Deportistas entrerrianos tuvieron un rendimiento superior en la categoría de Deporte Adaptado, en la instancia nacional de los Juegos Evita.Uno de los deportistas, Joel Miorelli, contó que obtuvo el primer puesto en la competencia de carrera de 80 metros y en lanzamiento de bala. En tanto, Berenice Alarcón consiguió los terceros puestos en las mismas disciplinas.El joven contó que hace dos años entrena y para la competencia nacional “practicamos muy duro en el Ejercito y es algo que me gusta mucho; cuando corro me siento libre”, aseguró.Además señaló que le dedicó el triunfo a su abuela y además resaltó que uno de sus mayores sueños es ser profesor de Educación FísicaEn tanto, la joven resaltó que “fue una experiencia hermosa para ser la primera vez que voy”. Berenice es oriunda de Bovril y contó en su ciudad no tiene entregador entonces practicaba sola en el polideportivo de su barrio.“Siempre me gustó el deporte, pero nunca lo lleve cabo por falta de oportunidades, debería ser importante que haya profes en todas las ciudades”“Compartir la experiencia es hermoso para todos los chicos y estamos segundos en el medallero nacional”, dijo el entrenador, Francisco Quiroga.