El Encuentro de Arte Joven tuvo su cierre anual en el Skatepark

El Encuentro de Arte Joven se desarrolló a lo largo del año en el Skatepark confluyendo lenguajes artísticos como el trap, acústicos, hip hop, música lo-fi, pop, soul, rock, jazz, R&B, house, funk, rock, entre otros.



"Desde el principio de la gestión, el intendente Adán Bahl tuvo la decisión de generar espacios para los jóvenes y sus expresiones, además de la cultura tradicional. Estamos felices porque el ciclo ha tenido una gran convocatoria, con una muy buena convivencia y mucha creatividad y tolerancia", señaló el secretario de Coordinación Estratégica, José Claret.



Este sábado 5 de noviembre se llevó a cabo el último encuentro del año en un espacio de disfrute y visibilización, donde los jóvenes artistas locales pudieron mostrarse y compartir su música.



“En Arte Joven confluyen distintas ramas de la cultura con la participación de artistas preseleccionados dentro de los 30 años de edad. Además, desde la Municipalidad, venimos a poner en valor este espacio, el Skatepark y su alrededores”, sostuvo el coordinador de Cultura Emergente, Joaquín Arijón.



Durante las cuatro jornadas realizadas a lo largo del año participaron Tomas Valentin Maldonado, Grupo GFM, Luanasincelu y PilarDZ, Veinticuatrosiete, The Ricky's Band, Akyles y lo mirmidones, Ballesta y Montecaseros Crew, Silicone Beach, Último Trago, Tempo Rubato, VIC3N, Aunque No Perfectamente, Soul and Mate, Trastorno. Y este sábado cerraron A Z U L, Branco e Preto, Venthum, The Ricky's Band y Das Chance.



Roy Papeles, de The Ricky's Band, destacó: “La iniciativa me parece muy copada por la variedad de géneros y la oportunidad que le da a los artistas locales".



Azul Brasesco, que ofreció covers de música popular de diversos géneros, sostuvo que es "fantástica la propuesta para mostrar nuestro arte y compartir con las otras bandas. Espero que se siga haciendo”.