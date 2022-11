Se proyectará “Argentina, 1985” como función apertura del FICER

Videominuto, una nueva mirada adolescente en historias breves



El 4° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), que se realizará con entrada gratis del 23 y el 26 de noviembre en Paraná y otras cinco subsedes de la provincia (Concordia, Villaguay, Aranguren, Los Conquistadores y Concepción del Uruguay), presentará su programación completa el miércoles 16 de noviembre.Mientras tanto, adelantamos las distintas secciones que reunirán las películas en la pantalla grande, y algunos títulos de las funciones especiales, fuera de competencia, como lo son dos importantes producciones nacionales de este año: Argentina, 1985 (de Santiago Mitre) en la función inaugural, y El suplente (de Diego Lerman) será el film que cierra el FICER. Este último, además, se proyectará en las cinco subsedes provinciales.Impulsado por el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Cultura y el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), el Festival se ordena en siete secciones: Cine Internacional, Cine Argentino (en competencia oficial), Cine Entrerriano, Panorama Regional, Cortometrajes Entrerrianos (en competencia oficial), Cine Infantil y la sección de Funciones Especiales, con la incorporación de películas invitadas para las proyecciones de: apertura, clausura, videominutos, y clásicos al aire libre en pantalla gigante.El FICER se propone como espacio para la reflexión y el debate y como un lugar para la formación de espectadores entre las nuevas generaciones. Para el disfrute del público general, enciende sus proyecciones de 2022 con la película nacional más vista del año. Acorde a la política de democratizar el acceso a la cultura, quienes no hayan podido pagar una entrada comercial o no estén abonados a servicios de streaming, podrán formar sus propias opiniones respecto a Argentina, 1985, de la que tanto se ha hablado en los últimos meses. Esta ficción argentina dirigida por Santiago Mitre con colaboración en el guion de Mariano Llinás y las actuaciones de Ricardo Darín, Peter Lanzani, Alejandra Flechner y Norman Briski, está inspirada en hechos reales: el juicio a la Junta Militar durante el inicio democrático del gobierno de Raúl Alfonsín. En un clima de amenazas y hostigamiento, el fiscal Julio César Strassera y su ayudante, Luis Moreno Ocampo, crean un grupo de investigación integrado por jóvenes inexpertos para llevar adelante el proceso judicial más importante de la historia argentina: condenar a los responsables de la última dictadura cívico militar (1976-1983). Este juicio se produce a menos de dos años de terminado el régimen genocida que aplicó un plan sistemático de exterminio a través del terrorismo de Estado.El equipo de programación, bajo la dirección artística de Eduardo Crespo, propone otro de los grandes estrenos de las últimas semanas que pasó con éxito por diversos festivales. El suplente es una ficción coproducida por Argentina, España, Italia y México, dirigida por Diego Lerman con la actuación de Juan Minujín, Alfredo Castro, Bárbara Lennie y Rita Cortese que tematiza sobre el mundo de la docencia en contextos marginales. Acción, suspenso y grandes actuaciones, en una buena historia que contrasta la marginalidad con la educación y el rol de los docentes en las escuelas públicas de nuestro país.Pasar a la acción es la propuesta de empoderamiento a las personas en el uso de la herramienta audiovisual: desde el rol de espectador al de hacedor, buscando la inclusión a través del arte. Videominuto es un concurso de cortometrajes -que duran un minuto- que se realiza en Concordia, si bien está abierto a todo el país. En 2022 se concretó la quinta edición consecutiva de esta convocatoria en la que se otorgan estatuillas en las categorías de animación, comedia, drama, suspenso, terror y ciencia ficción. Los participantes pueden hacerlo dentro de la competencia de público general o como parte de su colegio secundario.La gala de premiación 2022 de Videominuto ocurrió el viernes 4 de noviembre. El premio mayor del jurado en la categoría público general, de la que participaron personas de todas las edades, se lo llevó Lautaro Mendoza Diez, un chico de 11 años de esa ciudad, realizador de la pieza El fantasma del baño. "Estoy muy agradecido por este premio y pienso en un futuro poder ayudar a otros niños a cumplir sus sueños, y decirles que no importa el lugar de donde vengan, lo importante son las ganas de llegar", expresó Lautaro, el precoz director.En la categoría Colegios secundarios ganó Vidas paralelas, de la Escuela de Comercio N°1, también de Concordia con una pieza de animación. "Es un gozo inmenso haber ganado este premio mayor. Nos motiva a seguir apostando por estas oportunidades, porque (los chicos y chicas) necesitan mucho de esto: verse logrando metas que ni siquiera se imaginaban", dijo Marcos Flores, el docente que coordinó el trabajo en tercer año, segunda división, de la Escuela de Comercio."Estamos muy felices por poder mostrar estos cortometrajes en el festival, es otro logro más para Videominuto", comentó Mariana de León, directora de la Casa del Bicentenario de Concordia y creadora del concurso. "Estar en FICER es algo maravilloso, porque eso significa más pantalla para estas realizaciones, más público y la posibilidad de que se difunda lo que se está haciendo, así como una invitación a seguir y capacitarnos para hacer más y mejor lo que nos gusta", completó De León.Quienes se acerquen a las funciones del 4° FICER, entre el 23 y el 26 de noviembre en Paraná y en todas las subsedes, tendrán también la oportunidad de conocer las once realizaciones ganadoras de este año en el concurso Videominuto.El próximo 16 de noviembre se realizará el acto de lanzamiento del 4° FICER y, desde entonces, se podrá conocer toda la grilla de programación con horarios, salas, y actividades paralelas, en www.ficer.com.ar