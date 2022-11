Las doce obras premiadas en el 59º Salón Provincial de Artes Visuales 2022

La entrega de distinciones e inauguración de la muestra será el próximo 2 de diciembre en el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez.



El prestigioso jurado integrado por la artista y grabadora Alicia Díaz Rinaldi, el investigador y curador Rodrigo Alonso (Buenos Aires) y el artista Adrián Carnevale (Rosario-Hasenkamp) tuvo la responsabilidad de discernir los premios y menciones correspondientes a las seis disciplinas de pintura, dibujo, grabado, arte cerámico, arte textil y escultura. La premiación se realizó de manera presencial evaluando las 122 obras seleccionadas previamente de un total de 260 que fueron presentadas en esta nueva edición del clásico salón convocado por la Secretaría de Cultura y organizado por el Museo Provincial de Bellas Artes.



Todos los premios y menciones fueron otorgados por unanimidad del jurado siendo de 83.000 pesos para los primeros y de 63.000 para los segundos, sumando una inversión total del gobierno provincial de 882.000 pesos.



El detalle es el siguiente:



Sección Pintura

Primer Premio Adquisición "Gobierno de Entre Ríos" a César Bernardi, por su obra "La gualicho" (Técnica: Acrílico sobre hoja canson).

Segundo Premio Adquisición "Gobierno de Entre Ríos" a Carolina Hirschhorn por su obra "La noche del Cururú" (Técnica: acrílico sobre lienzo).

Menciones: Alonso Villanova por su obra "Verde asqueroso" (Técnica: acrílico, bastidor sobre MDF); Fernando Martínez por su obra "Escenario para desenchufarse" (Técnica: óleo sobre tela); Jerónimo Reyes por el conjunto de obras: "Oferta" y "Suscribite" (Técnica: acrílico, tiza sobre hardboard).



Sección Dibujo

Primer Premio Adquisición "Gobierno de Entre Ríos" a Elina Aguilar por su obra "El ritmo del agua" (Políptico. Técnica: tinta sobre papel).

Segundo Premio Adquisición "Gobierno de Entre Ríos" a Federico Quinteros por su obra "Disputa" (Técnica: grafito sobre papel).

Menciones: Alberto Federico Bonus por su obra "Virustars I" (Técnica: marcadores, acrílico sobre tela) y José Cardoso por su obra "La Ofelia" (Técnica: carbón, lápiz de cera).



Sección Grabado

Primer Premio Adquisición "Gobierno de Entre Ríos" a Johanna M. Villafañe por su obra "Fuerza de la naturaleza" (Técnica: fotolitografía).

Segundo Premio Adquisición "Gobierno de Entre Ríos" a María Fernanda Alberto por su obra "Imposibles cuerpos" (Técnica: mixta: xilografía, sellos, collage).

Mención: Constanza Ugalde por el conjunto de sus obras "100 % inflación" y "Se hizo carne" (Técnica: grabado, stencil).



Sección Escultura

Primer Premio Adquisición a Edgardo Saluzzio por su obra "¿Por qué me prometen?" (Técnica: alambre de púas).

Segundo Premio Adquisición "Gobierno de Entre Ríos" a Guido Bertos por su obra "Máquina de la felicidad I. Sobre la inherente complejidad de la contradicción" (Técnica: corte láser. Construcción).

Menciones: Ramón Héctor Godoy por su obra "Kico" (Técnica: esqueletada) y Silvina Noemí Fontelles por su obra "Deducciones de tío" (Técnica: ensamble).



Sección Arte Cerámico

Primer Premio Adquisición "Gobierno de Entre Ríos" a Sebastián Cañete por su obra "Principio ardiente" (Técnica: rakú).

Segundo Premio Adquisición "Gobierno de Entre Ríos" a Susana Raquel Zapata por su obra "Lucha o huida" (Técnica: adobe oxidado).

Mención: Bárbara Torres Gareis por su obra "Ñanduriré, sueño con dragones" (Técnica: gres de media temperatura. Modelado, pintado y esmaltado a mano, montado sobre elementos reutilizados de madera y hierro con apliques de led).



Sección Arte Textil

Primer Premio Adquisición "Gobierno de Entre Ríos" a María Alejandra Asensio por su obra "Habla por mí" (Técnica: telar, faz de trama, bordado).

Segundo Premio Adquisición "Gobierno de Entre Ríos" a Juan José Firpo por su obra "One banana" (Técnica: collage, textil).

Mención Especial del Jurado: Lilian Almada por su obra "In vitro serie contranatura" (Técnica: bordado, transferencia textil, collage, bordado sashiko, vellón cosido).

Menciones: Noelia Coppola por su obra "Las culpas" (Técnica: crochet); María Fernanda Alberto por su obra "Presagio" (Técnica: bordado sobre tul) y Annelise Toloy por su obra "Secuencia de una carga" (Técnica mixta).



En las consideraciones finales volcadas en el Acta de Premiación el jurado manifestó "que valora el buen nivel general del Salón, la diversidad de técnicas y formatos presentados que reflejan la amplia geografía de la provincia y un notable abanico generacional. Destacamos en particular la calidad de la Sección Textil, recientemente incorporada. Finalmente agradecemos la disposición del equipo profesional del Museo durante los procesos de selección y premiación".



La entrega de premios e inauguración de la imponente muestra -que reunirá 122 obras de artistas de todo el territorio provincial- se desarrollará el Viernes 2 de diciembre de 2022 en la sede del Museo. Buenos Aires 355 de la ciudad de Paraná con acceso libre y gratuito.