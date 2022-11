Esfuerzo Compartido: pavimentan calles en la vecinal Lomas del Golf en Paraná

Avanzan con la recuperación de la trama vial en distintos tramos de calles El Chajá y Ñandú, en Paraná. El intendente Adán Bahl recorrió los trabajos este sábado y mantuvo un encuentro con los vecinos, quienes valoraron la obra que mejorará los accesos y la calidad de vida en el barrio.



“Dialogar con los vecinos, ver cómo se concretan las obras y devolverles la confianza en el Estado es muy gratificante”, sostuvo Bahl y explicó que en agosto estuvo en la zona comunicando el inicio de la pavimentación, que hoy es una realidad.



Los trabajos abarcan pavimentación y cordón cuneta en calles Ñandú, entre Rondeau y El Biguá; El Chajá, entre 1366 y Ñandú; El Chajá, entre Ñandú e Ing. Jozami; calle 1706, entre El Chajá y final de calle.



“Prácticamente, para la semana que viene va a estar terminada esta obra en más de siete cuadras, lo que nos va a permitir vincular la zona con una obra muy importante que está en ejecución, como es la obra del PROMEBA en la Toma Nueva y Arenales”, explicó Bahl.



El intendente remarcó que los vecinos "están muy contentos, es una obra de contribución por mejoras que nos permite seguir haciendo pavimento en distintos barrios de la ciudad, donde es necesario y donde el Estado estaba ausente”.



Julio Villa, presidente de la comisión vecinal Lomas del Golf, dijo que “se logró algo que parecía imposible. La vida cambiará 100%, cuando llovía no teníamos calle, no podía entrar ni salir nadie y con la broza no se podía respirar. Con la gestión del intendente Bahl siempre tuvimos mucho apoyo y hemos conseguido muchas cosas”.



Anabela Moes, vecina de la zona, expresó que “estamos muy felices porque esperábamos esto hace mucho tiempo. Gracias al intendente Bahl la obra se está concretando, es un gran progreso para el barrio”.



Laura Leiva, otra vecina, sostuvo: “Es un cambio rotundo para la vida cotidiana del barrio. Nos cambia la vida para el ingreso, egreso y los días de lluvia”, y agregó que “rescatamos mucho el equipo de trabajo que tiene el Intendente, esta gestión ha consolidado un equipo con personas preparadas, con mucha interacción con el barrio y las comisiones vecinales”.



Participaron el secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento y el subsecretario de Obras por Contratación, Manuel Orsini.