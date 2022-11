Con más de 50 funciones gratuitas Entre Ríos se prepara para el FICER

El 4° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) se realizará con acceso libre y gratuito entre el 23 y el 26 de noviembre en Paraná y en otras cinco ciudades entrerrianas. Eduardo Crespo, director artístico, adelantó novedades y compartió algunos de los criterios estéticos de la nueva edición.Impulsado por el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Cultura, el Festival ofrece un amplio panorama de producciones cinematográficas. El cine entrerriano tendrá un lugar preponderante en la programación, con el objetivo de potenciar la valoración de la industria local y su gran calidad. Se destaca también la realización del Mercado Audiovisual Regional con su cronograma específico. El FICER se vivirá como una fiesta del séptimo arte con sello entrerriano."Este rol de director artístico para mi es algo totalmente nuevo y lo primero que me pasa es que me entusiasma muchísimo. Así como uno hace películas para mostrar una mirada propia sobre el mundo a los demás, el diseñar un festival de cine también tiene algo de eso. Mostrar, a través de una selección de películas, lo que pensamos, lo que creemos, lo que nos conmueve, lo que nos divierte y hasta lo que nos irrita o nos incomoda", declaró Eduardo Crespo, director artístico del FICER.Y agregó: "Los criterios de base del FICER siempre fueron hacer un festival inclusivo, accesible, con mirada de género y federal, libre de violencias. Con estos criterios fundamentales es que nos encontramos trabajando junto con todo el equipo de Programación, Mercado y Producción para hacer el mejor festival posible. Queremos hacer del FICER un espacio de encuentro, donde haya lugar para la reflexión y el debate, para la formación de las nuevas generaciones y para el disfrute del público también. Un lugar donde discutir el cine que vemos, el cine que hacemos y con el que soñamos para un futuro".Este año se presentarán siete secciones temáticas: Cine Argentino, Cortometrajes Entrerrianos, Cine Internacional, Cine Entrerriano, Panorama Regional, Cine Infantil y se incorporan una serie de producciones oriundas de Concordia en la sección Videominutos.Consultado acerca de las novedades de la Programación, el director artístico reflexionó y contó: "Tendremos dos funciones especiales con las películas más destacadas de este año. Habrá una selección de largometrajes muy federal, tanto en la competencia, como en las secciones Panorama Regional y Cine Entrerriano, con películas tremendamente poderosas, que nos llegaron de todos los puntos del país. Tendremos grandes estrenos nacionales y también películas que están representando al cine argentino por todo el mundo"."Pero eso no es todo, en la Sección Internacional, compartiremos películas increíbles, una de las cuales se podrá ver por primera vez en Argentina, lo cual nos llena de alegría. Y vamos a tener el lujo de tener -a mi parecer- la película del año dentro de la programación del Festival. No puedo decir mucho más que eso. Estén atentos"."No me quiero olvidar de las actividades especiales que este año nos llevarán a reflexionar sobre el futuro, la poesía y la memoria, por dar solo algunas pistas".Desde la Producción adelantaron que ya están confirmadas las seis películas que integrarán la grilla de la Sección de Cine Argentino, las doce de Cortos Entrerrianos y las cinco de Cine Entrerriano y se sigue trabajando en la grilla. En Paraná se proyectarán más de cincuenta obras cinematográficas entre largometrajes, cortometrajes y videominutos que se distribuirán a lo largo de treinta funciones; a esto se suman veinte funciones en las cinco subsedes que harán del FICER una iniciativa federal."El desafío de este año será mantener a ese público y hacerlo crecer. Por eso también pensamos en que el foco estará puesto en la programación, en la calidad y en la diversidad de las películas que vamos a ofrecer al público del FICER", finalizó el realizador entrerriano oriundo de la ciudad de Crespo.La estatuilla Ojo Pez será el premio otorgado por el público en las secciones de Cine Argentino, Cortometrajes Entrerrianos, Cine Internacional, Cine Entrerriano, Panorama Regional y Cine Infantil. Esta distinción es elegida por las y los espectadores mediante un sistema de votación al final de cada proyección. El valor simbólico de este premio se suma al valor económico que recibirán los ganadores y ganadoras elegidos por el Jurado en las secciones en competencia (Cine Argentino y Cortometrajes Entrerrianos).En Paraná, el FICER tendrá lugar en el polo cultural que componen el Centro Provincial de Convenciones (CPC), el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) y el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina. Allí, los públicos podrán disfrutar de un entorno abierto con patio gastronómico. En los espacios interiores del CPC y La Vieja Usina habrá salas climatizadas para las proyecciones y para las actividades del Mercado Audiovisual. Además, se sumará la Sala Rubén Noble IAAER para actividades especiales como talleres, charlas y distintas reuniones.