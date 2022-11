Presentarán una obra en homenaje a Horacio Guarany este sábado en Paraná

La obra Guarany, una historia de amor… y lucha, un espectáculo de danza y música con una gran puesta en escena, se presentará este sábado, a las 21, en el Teatro 3 de Febrero de Paraná.



“Es una obra en formato de comedia que hace un recorrido por canciones de Horacio Guarany”, contó a Elonce el director Mario López Bondaz. Y agregó: “Es un recorrido con mucho movimiento, con danzas folclóricas, de música contemporánea, tango, clásico".



La obra ya fue presentada en Villaguay, Maciá y Villa Elisa. “Hemos tenido muy buenas críticas y estamos con muchas expectativas para este sábado en Paraná”, repasó López Bondaz al comentar que son ocho los bailarines en escena”.



La obra recorre las canciones más reconocidas de Horacio “Pueblo” Guarany, “El Potro”, como también lo llamaron. Es un reconocimiento a su lucha, pero también al artista que fue, no solo como intérprete sino como uno de los escritores más destacados de las canciones argentinas, y quizás no reconocido en ese aspecto. “Fue un gran poeta y quizás no tan reconocido por eso”, estimó.



“Bailamos el mundo que Horacio recreaba en sus canciones”, aseguró el director y remarcó que la obra “es el primer gran homenaje que se le realiza luego de su muerte”.



Sobre la obra



La obra que comienza con palabras de Don Horacio, realiza luego un recorrido dancístico con lograda interpretación por las más conocidas canciones de "El Potro"; canciones de amor y también canciones de lucha y protesta.



En este recorrido dancístico por las canciones de Guarany, los intérpretes se introducen en este fantástico y real mundo que Horacio denuncia de crueldades y opresión; floreciendo en el amor que guía el hilo conductor del espectáculo.



Son intérpretes Silvina Parnes, Milagros Giménez Longhi, Giuliana Segovia, Lucas Llanan, David Zapata, Pablo Llanan, Adriana Abrigo y Mario López Bondaz; realizan una gran interpretación en cada cuadro que mantiene en vilo al espectador durante la hora de espectáculo.



La técnica a cargo del reconocido iluminador Fito Lucca con Matías Gussalli en Sonido y equipo, le da el toque perfecto a cada escena.



Además completan el equipo Catalina Schoemberger con la confección del vestuario, Marcelo Puzzio en Dibujo, Lucas Chaires en Letras, Growing en Diseño, Cali Zapata en Utilería, Gennaro Peluquería y Barbería en Peinados, Adri Abrigo en Diseño de Vestuario y de Maquillaje.

Las fotos son de José Luis Raota y Martín Medina y la Grabación a cargo de Rafael Claa.