Exponen una muestra fotográfica en el salón de la Cámara de Diputados

La muestra fotográfica “Detenernos y Observar” se podrá apreciar hasta el 9 de noviembre en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, de 8 a 13. La autora de la exposición, fotógrafa Romina Adur, de Diamante, contó a Elonce de qué se trata la exposición busca retratar historias de discapacidad, diversidad y empatía.



“Detenernos es un proyecto, que inicié en noviembre pasado, de fotos a personas con discapacidad o personas que tengan algo para enseñarnos. Mi tercer hijo, de 13 años, tiene síndrome de Down y con él aprendimos a vivir la vida de otra manera porque ellos tienen sus tiempos; uno lleva una vida acelerada y tuvimos que aprender a frenar”, explicó la fotógrafa.



Su hijo y otros chicos de Diamante y Las Cuevas son los rostros que se podrán apreciar en la muestra de fotos. “Si no nos detenemos, no podemos disfrutar a quien tenemos al lado; son personas que necesitamos y de las que aprendemos muchísimo”, fundamentó Adur. (Elonce)