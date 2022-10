Finalizaron las actividades de concientización por el cáncer de mama

Con las caminatas en Concordia y Paraná se cerraron las acciones programadas por el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. Durante todo octubre, desde la FCVYS|UADER se llevaron a cabo diferentes actividades junto a entidades e instituciones locales de las comunidades. Estudiantes, docentes, trabajadoras y trabajadores del claustro administrativo y autoridades participaron activamente de cada una de las propuestas.



A lo largo del mes de octubre - declarado por la Organización Mundial de la Salud como el mes para la sensibilización sobre el cáncer de mama- desde la FCVYS|UADER se organizaron diferentes acciones concientizar sobre la enfermedad. Caminatas; campañas de bien público en redes y micros radiales formaron parte de las actividades que en todas las sedes de la Facultad se organizaron junto a entidades, organismos gubernamentales e instituciones locales. En todas las ciudades, las comunidades se sumaron a fomentar la sensibilización y concientización sobre la enfermedad.



Con sendas Caminatas en las ciudades de Concordia y Paraná se cerraron las acciones.



En la capital del citrus, la comunidad universitaria caminó el lunes 31 de octubre junto a la filial local de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) y el grupo Corzuela Rosa, un equipo de remo conformado por mujeres y hombres unidas y unidos por la experiencia de haber padecido de manera personal o cercana el cáncer de mama. Sus integrantes se reúnen con el fin de convocar a las personas que transitan o han transitado la enfermedad, y les proponen la actividad de remo para aprovechar los beneficios físicos que les provee la disciplina.



El equipo de la coordinación técnico administrativa de la sede participó de la actividad a la que se sumó un stand con material ilustrativo e información; entrega de lazos; un taller de Reanimación Cerebro Cardio Pulmonar (RCP) y se controló la presión arterial y signos vitales. Vecinas y vecinos de Concordia participaron de las actividades.



En tanto, el sábado 29 en Paraná, en una tarde muy calurosa y en pleno corazón del Parque Urquiza estudiantes, docentes, trabajadoras y trabajadores del claustro administrativo y autoridades se sumaron a caminar. El Rector de UADER, Abog. Luciano Filipuzzi acompañó la actividad junto al Decano Esp. Bioig. Aníbal J. Sattler, el Vicedecano Mg. Sergio Santa María; parte del equipo de gestión e integrantes de las secretarías de la Facultad. También estuvo el Decano de la FCG|UADER, Cdor. Carlos Cuenca; el Vicedecano, Lic. Román Scatinni y funcionarias y funcionarios de rectorado.



Las facultades de UADER se sumaron con un stand sanitario y un espacio donde ofrecían frutas para luego del recorreremos que abarcó unos 3km.



La caminata en la ciudad de Paraná fue organizada por el Gimnasio TAIAN por octavo año consecutivo y cuenta con el acompañamiento de instituciones gubernamentales, organizaciones civiles, entidades y la comunidad en general. ¿Qué es el cáncer de mama? Es una enfermedad causada por la multiplicación anormal de las células de la mama que conforman un tumor maligno, el cual puede invadir tejidos vecinos, ganglios linfáticos regionales e incluso órganos del cuerpo más alejados. Se habla de metástasis cuando se disemina a otras partes del cuerpo.



En Argentina es la primera causa de muerte por tumores en mujeres.



Puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, el cáncer de mama es el más común entre ellas, afectando en su mayoría a las que tienen entre 45 y 70 años. Mientras que sólo el 1% de los cánceres de mama se presenta en hombres. Se puede detectar a tiempo Lograr una detección precoz mejora el pronóstico y la supervivencia de las pacientes. El cáncer de mama se puede detectar a tiempo.



El autoexamen de mama es una herramienta que contribuye a la prevención y le permite a la mujer el conocimiento de su cuerpo y tomar conciencia de sus cambios.



El autoexamen es un chequeo simple que cada una puede realizar en su casa, una vez por mes, mediante la palpación y observación de sus mamas con el fin de detectar la presencia de protuberancias, dolor o cualquier cambio en la textura, color o forma de las mamas, los pezones y



Es fundamental la consulta, porque el autoexamen mamario no reemplaza la consulta médica periódica ni los estudios que permiten una detección precoz. ¿Por qué es importante la consulta médica? En general, en sus estadios iniciales, el cáncer de mama es asintomático: no encontraremos signos y síntomas que nos llamen la atención. Es por esto, que se enfatiza tanto en la realización de los controles para una detección temprana, cuando las posibilidades de curación son mayores y es posible aplicar tratamientos menos agresivos. La Sociedad Argentina de Mastología recomienda “una mamografía de base a los 35 años en pacientes asintomáticas, y en caso de tener antecedentes familiares, el primer control debe hacerse 10 años antes de la edad en que el/la familiar tuvo cáncer de mama”. La mamografía permite detectar el cáncer de mama cuando el nódulo no es palpable aún.



Para estudiar la mama deben considerarse varios aspectos El examen físico mamario realizado por la médica o médico, los estudios por imágenes cuya indicación depende de los antecedentes personales y/o familiares de la enfermedad y factores de riesgo de cada mujer (ecografía,



En el caso de ser necesario, la toma de una muestra de lesión (biopsia) permitirá obtener mayor certeza diagnóstica y definir la conducta terapéutica a seguir. ¿Sólo afecta a las mujeres? Puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, el cáncer de mama es el más común entre ellas, afectando en su mayoría a las que tienen entre 45 y 70 años. Mientras que sólo el 1% de los cánceres de mama se presenta en hombres.



Según el Observatorio Global de Cáncer de la OMS, en nuestro país, el cáncer de mama es el de mayor magnitud en cuanto a ocurrencia para 2018, representado el 17% de todos los tumores malignos y casi un tercio de los cánceres femeninos.