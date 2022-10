Continúa la recuperación integral de calle Santos Domínguez de Paraná

Continúa la recuperación integral de calle Santos Domínguez y este lunes iniciará la segunda etapa de la intervención en la arteria, en el tramo comprendido desde avenida Zanni hasta Fray Mocho. El plazo previsto para este tramo es de 30 días.



Funcionarios municipales se reunieron, este viernes, con vecinos e instituciones de la zona de Santos Domínguez y Zanni para informar sobre las tareas y modificaciones en el tránsito; fue para dialogar sobre las tareas que comienzan este lunes y prevén un corte total del tránsito. Para el frentista afectado se garantiza la entrada y salida de vehículos y la circulación interna.



El subsecretario de Obras por Contratación, Manuel Orsini, informó que“se intervendrá sobre la traza de Santos Domínguez, entre avenida Zanni y Fray Mocho. Es la segunda etapa de la intervención completa que estamos realizando desde el Municipio entre Zanni y Ramírez” y adelantó que “la primera etapa estará finalizada la semana que viene, que es el tramo que abarca desde División de los Andes a Ramírez”.



Las tareas que comienzan detrás de un conocido supermercado de la zona “abarcan 300 metros, son tareas de bacheo de las losas de hormigón existentes. Se hará la restitución y reparación de cordones cunetas que están en gran parte deteriorados y parte de desagües pluviales con el agregado de cámara de sumidero en Fray Mocho y algunos conductos para conducir esas partes de las cámaras”.



Cristina Ponce, en representación de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, destacó que todas las reuniones previas que se efectúan antes de comenzar las intervenciones son muy importantes “porque contamos cómo mejora la ciudad. Toda mejora que tenga que ver con repavimentar las calles, bacheo, cloacas, todo es calidad de vida para los vecinos”. Y agregó: “Se trata de mantener informada a la comunidad, para que los inconvenientes que puedan generar intervenciones de esta magnitud permitan organizarse dentro del barrio”.



Oscar Apelán, vecino de calle Santos Domínguez, manifestó su opinión sobre la obra: “Es una calle que hace muchos años no tiene mejoras, y esto es bueno porque nos brinda una mejor calidad de vida”.



Carlos Salcedo, otro frentista, recordó que “esta calle hace mucho no tiene una obra de esta magnitud, hace 25 o 30 años que no se la interviene. Vemos que hay reordenamiento en la ciudad y ahora nos ha tocado a nosotros. Nos parece bien que vengan a contar las obras nos da participación y nos da derecho a opinar y enterarnos”.



Mientras duren los trabajos, los 100 metros de calle Brandsen, que unen Santos Domínguez con Almafuerte, será de doble mano.