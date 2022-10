Iosper evalúa alternativas para reanudar coberturas odontológicas

El Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) busca reunirse con los Círculos Odontológicos de Entre Ríos para realizar un convenio que permita reanudar la cobertura a sus afiliados. Actualmente, no existe un marco arancelario regulatorio que esté avalado por el gobierno provincial, por lo que no habría impedimento para rubricar convenios con los Círculos.Al respecto, el presidente del Directorio Obrero, Fernando Cañete, informó a Elonce que “hace tiempo que este tema nos preocupa este tema y hemos realizado reuniones para buscar profesionales”.Cañete hizo saber que la prestadora de salud más grande de la provincia organiza una reunión con los Círculos Odontológicos de la provincia, “para informar que no hay obstáculos para rubricar convenios, ya que no existe un marco arancelario regulatorio que esté avalado por el gobierno provincial”.“Si no encontramos solución a partir de la voluntad de los Círculos Odontológicos con los convenios buscaremos otra alternativa que será contratar profesionales de manera particular para que trabajen con la obra social”, expresó al destacar que se “ofrecen aranceles muy interesantes para que los profesionales se aboquen al trabajo”.