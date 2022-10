Red Sanamente, una ONG que acompaña, visibiliza y concientiza sobre el suicido

Nogoyá es una de las ciudades de Entre Ríos que mayor tasa de suicidios registra. De octubre del 2021 a octubre de 2022 se conocieron 13 fallecimientos. “Duplicamos la media anual del país y la sobrepasamos en más de una ocasión”, indicó a Elonce Marina Stoll, de la Red Sanamente.SE trata de una ONG que actúa como defensora de los derechos de las personas con problemas de salud mental y sus familias. Ofrecen atención individual y seguimiento a personas con algún problema de salud mental, familiares y personas allegadas, para concientizar y prevenir sobre el suicidio.Marina contó que la red comenzó por que en la ciudad se registraron muchos casos de crisis y suicidios. “Había chicos muy quebrados, muy lastimados y que habían perdidos muchos amigos. Vimos el dolor al lado nuestro y no podíamos quedarnos con los brazos cruzados”.A raíz de esas situaciones, varias personas se juntaron y comenzaron a hablar por teléfono con los afectados: “en tres días habíamos realizado la primera reunión. A la semana, nos reunimos con el área de salud de la Municipalidad y con el intendente, quienes nos dieron una mano increíble y nos apoyaron mucho en este proyecto”.Para poder conformar la red, tuvieron el apoyo de Escenarios Saludables ONG quienes son los que los capacitan. “La mayoría somos padres de chicos que atravesaron por alguna situación y también hay jóvenes que se sumaron para superar algún trastorno. Es una lucha hermosa para saber que se puede. Nadie esta solo”.El próximo 26 de octubre, la psicóloga Paula Martínez dará una charla en la Sociedad Italiana de Nogoyá para docentes y estudiantes de carreras terciarias.Por su parte, Claudia Giusti señaló que “siempre estamos capacitándonos y adquiriendo herramientas para poder ser personas de acompañamiento”.Jazmín, una joven que se incorporó hace poco tiempo para superar sus trastornos, contó que “Estoy en proceso de ataques de pánicos y cuando escuché de la red quise sumarme. Me sirve a mí y también para ayudar a otras personas que lo necesitan”.“Queremos que las personas pidan ayuda, siempre va haber alguien para darle una mano. Hay que empezar a decir lo que sentimos y del otro lado hay que aprender a no juzgar”, indicó.Los interesados en comunicarse, lo pueden hacer a través de las redes sociales: Red Sanamente.