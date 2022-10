Iosper busca firmar convenio con Círculos Odontológicos para reanudar cobertura

El Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) busca reunirse con los Círculos Odontológicos de Entre Ríos para realizar un convenio que permita reanudar la cobertura a sus afiliados. Actualmente, “no existe un marco arancelario regulatorio que esté avalado por el gobierno provincial, por lo que no habría impedimento para rubricar convenios con los Círculos”, informó el presidente del Directorio Obrero, Fernando Cañete.Cañete hizo saber que la prestadora de salud más grande de la provincia organiza una reunión con los Círculos Odontológicos de la provincia, “para informar que no hay obstáculos para rubricar convenios, ya que no existe un marco arancelario regulatorio que esté avalado por el gobierno provincial”.En ese sentido, explicó que la jornada será producto de varias instancias que articuló Iosper: “Primero se hicieron audiencias con todos los Círculos de la provincia y en esas charlas surgió que el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos presiona a los Círculos con una disposición que no está vigente. A partir de esa inquietud, consultamos a Fiscalía de Estado, que aclaró que el Colegio tiene facultades para establecer una norma arancelaria pero debe ser ratificada por un Decreto del Poder Ejecutivo, hecho que no ocurrió, por lo tanto la potestad que tiene, es limitada”.Al respecto, Cañete precisó que la disposición del Colegio “estableció un valor arancelario y como requisito, informan a los Círculos que ningún odontólogo puede cobrar menos que los aranceles fijados, amenazando con sanciones y el retiro de la matrícula a quienes lo hagan, medida que no podría tomarse, ya que el marco arancelario no está vigente porque no fue ratificado por el Gobierno. Por eso, los Círculos no tendrían impedimento para firmar un convenio de prestaciones con Iosper”.Si las negociaciones de Iosper prosperan, los afiliados a la principal Obra Social de la provincia verán restituidas sus prestaciones odontológicas y, además, se abrirá la puerta para que otras obras sociales comiencen a negociar con los Círculos en diferentes puntos de la provincia, indicó la obra social en un comunicado enviado a este medio.