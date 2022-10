Se incrementó en un 7% la prevalencia de afiliados a Iosper con cáncer de mama

Desde enero hasta la fecha, el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) registra un siete por ciento más de afiliadas y afiliados con diagnóstico de cáncer mamá. En 2022, son 948 personas con fichas abiertas por esta patología, mientras el año pasado fueron 884. La prestadora de salud “cubre el 100 por ciento del tratamiento. La prevención y la detección precoz sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad”, afirmó el presidente del Directorio Obrero, Fernando Cañete, quien agregó que “hasta el 31 de octubre, Iosper cubrirá mamografías sin cargo a todas sus afiliadas, tengan o no fondo voluntario”.Al conmemorarse este miércoles, 19 de octubre, el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, Cañete remarcó que “la prevención y la detección precoz sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad”.El presidente del Directorio Obrero recordó que, en el caso del cáncer de mama, Iosper cubre en un 100 por ciento. En total, el Instituto cubre el tratamiento a 948 afiliados.Cañete precisó que, desde 2013 a la fecha crecieron los casos de afiliadas con diagnóstico de neoplasia maligna de la mama femenina (cáncer de mama), y señaló que "el incremento de esta enfermedad es preocupante".Además aclaró que "la distribución de casos se da con mayor incidencia entre los grupos etarios de 40-49 a 70-79 años para el género femenino, y 40-49 a 80-89, para el género masculino. Sin embargo, detectado a tiempo, aumenta el porcentaje de sobrevida. Por eso se recomienda un chequeo anual a partir de los 40 años".En el marco de la Campaña de Prevención del Cáncer de Mama, Iosper habilitó, del 1 al 31 de octubre, mamografías sin cargo a todas sus afiliadas, tengan o no fondo voluntario, informó Cañete. "La detección precoz para mejorar el diagnóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad", afirmó.El funcionario agregó que "esta patología es la más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los que están en desarrollo. La incidencia de cáncer de mama aumenta en el mundo en desarrollo, y Entre Ríos no es la excepción, debido a la mayor esperanza de vida, el aumento de la urbanización y la adopción de modos de vida, no siempre saludables". Las afiliadas pueden elegir el prestador.