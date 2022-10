Diputados declaró de interés la revista cultural “El Tren Zonal”

La Cámara de Diputados de Entre Ríos, declaró de interés la revista cultural independiente “El Tren Zonal”, que cumplió 34 años y que cuenta con más de 200 ediciones publicadas. Además, descartaron el trabajo del responsable editor el Sr. Ricardo Maldonado de la ciudad de Nogoyá.“Estar aquí, con el reconocimiento del Área de Cultura de la Cámara de Diputados, es un reconocimiento a la labor de tantos corresponsables, no solamente de quien conduce, sino de todo el equipo que ha contribuido al desarrollo de la revista”, expresó aRicardo Maldonado.“El tren zonal, siempre le ha dado un lugar fundamental al espacio cooperativo entrerriano. Yo sabía que no alcanzaba ser un periódico local, había que abarcar la región, que permitiría emerger las historias ocultas y los conteniendo que no tenían una inmediatez”, dijo.El Tren Zonal posee una distribución particular y casi artesanal, con contactos entre artistas, espacios y periodistas, que le permite circular por todo el territorio provincial, y en todos estos 30 años de existencia ha mantenido ese valor federal y plural en sus páginas, con las historias y la cultura de todos los departamentos y localidades.Francisca D´Agostino, Secretaria de Cultura de Entre Ríos señaló que “estamos muy contentos que esta Cámara este abierta a las expresiones artísticas y culturales. Ganamos un espacio más para la difusión y el fomento de todas las artes”.“Hoy nos convoca el merecido reconcomiendo de esta revista, que tiene un espíritu federal como ninguna otra. Eso es lo que vieron los Diputados para poder realizar esta actividad”, comentó.El secretario de la Cámara de Diputados, agregó que “esta tarde tuvimos un nuevo desafío. Estamos trabajando fuertemente con una agenda para que se desarrollen las actividades artísticas de la provincia”.