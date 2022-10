Alumno de Gualeguay va por el sueño olímpico en el Nacional de Matemática

Joaquín Cabrera, asiste al 6to grado C de la Escuela Normal de Gualeguay y en los próximos días participará de la Instancia Nacional de las Olimpíadas Matemáticas Ñandú. Es uno de los cuatro estudiantes que representará a la provincia de Entre Ríos.



Recordemos que la olimpíada matemática Ñandú, tiene como objetivo fundamental estimular entre los alumnos de la escuela elemental la actividad

matemática y desarrollar la capacidad para resolver problemas.



En este marco, Joaquín consiguió el acceso a esta instancia, luego de haber aprobado el Certamen Regional en Gualeguaychú, por lo que viajará a La Falda, Córdoba, a competir a nivel nacional, del 25 al 28 de octubre.



En diálogo con Elonce, la profesora Liliana Etala, contó que “empezaron a rendir la instancia interescolar en abril de este año, después pasaron a la instancia zonal, provincial y regional, del cual quedó él para ir al nacional”.



En la prueba, el chico de 11 años deberá resolver tres problemas: uno de aritmética, uno de geometría y de probabilidades.



Las olimpiadas tienen tres niveles: quinto grado es el primer nivel, sexto grado es el segundo nivel y primer año de secundaria es el tercer nivel. En representación de Entre Ríos estarán un promedio de cuatro alumnos por nivel.



Por su parte, Joaquín relató que “para mí los problemas de geometría son los más fáciles, es en lo que me va mejor. Empecé las olimpíadas porque una vez nos propusieron anotarnos. Quise ver hasta que instancia llegaba y ahora estoy acá”.



El niño dio cuenta que “me gusta matemáticas y aprender, y soy bueno en la materia” y acotó que muchas veces les explica a sus compañeros cuando no entienden algún tema.



Finalmente, la docente explicó que actualmente la matemática “tiene otro enfoque, pero es lo mismo de siempre, por ejemplo, ahora la multiplicación no la aprenden con la tabla que aprendimos nosotros cuando éramos chicos, sino que trabajan con la tabla pitagórica pero tiene miles de años, no es nada nuevo. Antes no se usaba tanto pero igual la idea es que se aprendan las tablas”. Elonce.com