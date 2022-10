PRC: “Estamos haciendo cultura del remo y generando deportistas”

El profesor de remo del Paraná Rowing Club, Ángel Cottonaro, destacó la participación del remero Luciano Moreyra, en los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022 (Odesur), que tuvieron lugar en Paraguay del 1 al 15 de octubre.“Junto con chicos de otros clubes obtuvieron un cuarto lugar y es una categoría muy dura de chicos grandes, sub 23. Y estamos muy satisfechos por el trabajo, al igual que el seleccionador nacional y hay que seguir creciendo y dándole palada a palada”, indicó. Tras ello, dio cuenta que “en este deporte que es de alto rendimiento, se pueden generar atletas para el club, y el club está para generar hacia Selección atletas que le permitan trascender al país”.El próximo desafío del plantel del PRC es el Campeonato Argentino de Remo en Villa Constitución del 22 al 27 de noviembre. “Vamos a ir con unos 6 o 7 botes, algunos muy noveles, otros un poco más experimentados. Algunas plazas son realmente fuertes y tienen un desarrollo y mayores posibilidades competitivas por muchas razones, pero nosotros vamos a hacer lo nuestro y darle”, afirmó.Cottonaro expresó que la formación de remeros no es tarea sencilla. El PRC “no tiene una cultura del remo metido en el corazón de la gente, estamos haciendo cultura, estamos generando deportistas y atletas con el objetivo de llenar el río de embarcaciones. No es un deporte dominante dentro de la actividad”.Finalmente, el profesor señaló que “la escuela está abierta en varios niveles para chicos y adultos y también está el remo de travesía”.