Concepción del Uruguay será sede del próximo Simposio Itinerante de Esculturas

La presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila, junto al intendente local, Martín Oliva; el director del Museo Provincial de la Imagen y organizador de los simposios, Carlos Cicognini, y el presidente de Iapser Seguros, Tomás Proske, participaron en la presentación oficial de la VII edición que congregará a 10 escultores de distintas provincias de Argentina, como así también de Chile, de la República Oriental del Uruguay y de Brasil.



Al hacer uso de la palabra, Mariel Ávila, celebró que "estas cosas sucedan a lo largo y a lo ancho de la provincia, por decisión del gobernador Gustavo Bordet, con el acompañamiento de Carlos Cicognini” y destacó: "Hoy tiene sello propio y es uno de los más importantes en la República Argentina a nivel mundial".



"En Concordia empezó tímidamente este Simposio de Escultores, y hoy es un evento a nivel mundial, dentro del círculo de los escultores. Es de una calidad que genera un círculo virtuoso dentro de la cultura entre el escultor y la ciudadanía, donde van creando su obra de arte. Se genera un espacio donde podemos ver el nacimiento de una escultura y ver todo el proceso” manifestó y agregó: “Luego, junto con el municipio, se decide el espacio a recuperar o embellecer con las esculturas”, acotó.



Avila destacó que "los temas son libres, cada escultor trae su idea y la irá plasmando. Eso no quita que lo motive algo en la ciudad y, al empezar a interactuar con los vecinos, los estudiantes, surja una nueva idea” y ejemplificó: “En otras oportunidades, pasó que ha virado la obra por otro lado por la motivación de la charla y el intercambio con los vecinos y los chicos".



En ese sentido, comentó el caso de Concordia donde “de la charla de un escultor de Rosario con un grupo de skate que se estaba conformando en la ciudad, surgió una obra que los chicos pidieron que se traslade al centro de skate y hoy está en ese espacio en la costanera”.



"Ese intercambio hace que la gente tome como propia la obra y la cuide. De eso se trata: de embellecer los lugares, de tomar como propias las esculturas, que pasan a ser patrimonio de la ciudad; y este caso fue un claro ejemplo que los jóvenes tomaron y pidieron que la obra se emplace en el espacio", concluyó.



A su turno, el intendente Martín Oliva dijo que "para nosotros es un evento muy importante por lo que significa la historia y la cultura; y por el hecho de que la provincia nos acompañe en esta exposición que se ha hecho en otros lugares y que en este caso se lleve adelante en La Histórica".



"Cuando transitamos nuestras calles no tenemos ni que hablar de historia, de educación y de cultura, eso vibra en nuestra ciudad; esto hace más grande esa historia y ese mensaje que tiene Concepción del Uruguay", afirmó el intendente.



Luego agradeció "que nos hayan considerado para la realización de este evento y que podamos disfrutar durante varios días de un altísimo nivel de exposición de la cultura, en este caso de la escultura".



Las obras



"En este Simposio, como todos los realizados anteriormente, los escultores trabajarán a cielo abierto, con la presencia de público y de escolares, a quienes explicarán cómo el material se va transformando en una obra de arte que será instalada en la ciudad", detalló Carlos Cicognini, al tiempo que indicó que esos espacios "enriquecen el patrimonio cultural de la provincia y de la ciudad".



En la VII edición participarán los siguientes escultores: Ricardo Tanga y Mario Morazan (de Concepción del Uruguay), Anahí Villaroel (Nogoyá), Adrián Carnevale (Hasenkamp), Fabián Rucco (Rosario), Elisa Visaro (Córdoba), Nadia Gutman (Bariloche), Dinevu García (Brasil), Sergio Olivera (República Oriental del Uruguay) y Griselda López Paredes (Chile).



El escultor uruguayense Ricardo Tanga destacó su "alegría" por la presencia de muchos de sus pares "que van a venir a dejar sus obras en mi ciudad; y que esté yo también invitado". Consideró que esto "significa arte del bueno que va a quedar en la ciudad, se empiezan y terminan las obras a la vista del público, del 10 al 20 de noviembre, en el Multieventos. La gente que vaya, desde el primer día hasta el último, va a poder ver todo el progreso de cada una de las esculturas".



Luego, remarcó la importancia de este tipo de eventos: "En todos lados en que me han invitado dejo una obra mía, he estado andando y dejando obras desde hace unos 17 años en este tipo de encuentros nacionales y algunos internacionales".



El Simposio es una iniciativa que responde a la decisión del gobernador Gustavo Bordet de dar continuidad a los Simposios Internacionales de Escultura, que luego se transformaron en Simposios Itinerantes. La actividad ya se realizó en distintas ciudades de la provincia como Seguí, Nogoyá, Colón, Hasenkamp, Paraná y Villaguay. Las obras quedan para el municipio, el que se encarga de ubicarlas en espacios adecuados para ser observadas por los vecinos.



Convenio



En otro orden, en el marco de la presentación, el intendente Martín Oliva y la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Avila, suscribieron un convenio de colaboración para la reimpresión del libro “Historia de Concepción del Uruguay”, del profesor Oscar Fernando Urquiza Almandoz”.



En dicho acuerdo se dispone que la Fundación Iapser se hará cargo de los costos de reimpresión de 100 ejemplares de cada uno de los tres tomos de la obra, que una vez impresos la municipalidad se encargará de embalar y distribuir en entidades educativas y de bien público. En tanto, 30 de esos ejemplares quedarán para la Fundación para distribuir en bibliotecas e instituciones que considere.