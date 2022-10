Se realizará el encuentro itinerante “A telón abierto” en Villaguay

Cartelera

Se realizará el encuentro itinerante “A telón abierto”, del viernes al domingo en Villaguay. “Volver a los escenarios significa retomar un circuito teatral que para Villaguay y el interior de la provincia es muy importante porque hay teatro, pero faltan los circuitos y los escenarios; y A telón abierto fue un encuentro que se metió a generar ese circuito que necesitábamos”, argumentó a Elonce la actriz del Grupo Ser de Villaguay, Jimena González.“El teatro sigue siendo parte de nuestra identidad entrerriana y es muy importante seguir acompañando”, remarcó la actriz al instar a “promover y gestar instancias culturales”.“Volver a hacer teatro para el Grupo Ser de Villaguay significa retomar una actividad que vino un poco planchada porque se fueron compañeros del elenco, porque cuesta mucho sostener los elencos, las grupalidades y los tiempos cotidianos cuando no podés vivir del teatro. Pero volver a los escenarios nos genera mucha ansiedad y felicidad dado que es volver por el grupo y por la ciudad que necesita de estos espacios porque para querer al teatro hay que ver una diversidad muy grande de teatro”, fundamentó.La impronta del evento es de carácter popular, por lo que está previsto que se realice en distintos lugares de la ciudad, de manera tal que el público sea múltiple y diverso. De hecho, dos de los espacios no convencionales en los que se realizarán los espectáculos serán el Centro Industrial y Comercial (CECIP) y el museo de la localidad.Es importante destacar que la entrada será libre y con el método de “salida a la Gorra”, lo que posibilita al ver las piezas teatrales y aportar el valor que consideran que tiene el espectáculo. “La entrada a la gorra implica que todos puedan ir y que nadie se quede afuera”, comentó González.Este evento es organizado por el Grupo de Teatro SER, y es posible gracias al apoyo del Instituto Nacional del Teatro, la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villaguay.-21:00 hs - "TEATRO X DEPORTE" Grupo SALTIMBANQUIS de Paraná -Teatro espontáneo derivado de la técnica de ImprovisaciónLugar: CECIP (Centro Económico Comercial, Industrial y de la Producción) - Mitre 219-16:30 hs - "BICI PAYASA" Grupo SALTIMBANQUIS de Paraná (Infantil -ATP)Lugar: Arranca recorrido en Plaza 25 de Mayo, con una parada en Plaza Francisco Ramirez yfinalización en Skatepark. En todas las paradas habrá juegos artísticos para compartir con lagurisada y sus familias. Se invita a la población a sumarse con su bicicleta y acompañarnos tantoen el recorrido como en las paradas, incluso si desean vestirse con ropa de payasos, accesorios,ropa colorida, etc.-21:00 hs - "ESTACIÓN CURUPÍ" Grupo SALTIMBANQUIS de Paraná (Adultes -ATP)Lugar: Museo Histórico Municipal Villaguay - Hermelo 519 (casi Saavedra)Sinopsis: Estación Curupí es una historia en muchas historias. Desde un hecho particular rescata lasvivencias y pesares sufridos en varias ciudades entrerrianas (y de todo nuestro país) a partir delcierre del ferrocarril.-17:00 hs - "GALA" Swing con Fuego de Villaguay (Intervención)Lugar: Plaza 25 de Mayo-17:30 hs - "MEQUETREFES RODANDO" Grupo SALTIMBANQUIS de Paraná (Infantil -ATP)Lugar: Plaza 25 de MayoSinopsis: Los Mequetrefes son cuatro extraños, simpáticos e indefinidos personajes. Losmequetrefes llegarán con sus cajas rodantes y acompañados de música, coreografías y ocurrenciasdisparatadas, comenzarán a desandar un mundo mágico. Los cuatro personajes proponen con susacciones un ambiente de juegos y conflictos que versan sobre la temática de la educación vial.Los interesados en mayor información, consultar en A telón Abierto Villaguay