Ignacio Manfre presentará su libro sobre Malvinas en San Benito

El escritor rosarino Ignacio Manfre presentará su libro “Malvinas depende de ti”; en la oportunidad, brindará una charla a alumnos del Instituto Superior “San Benito Abbad” de San Benito, este viernes a las 18 en calle Ramírez 534.



“El libro es una excusa para permitirnos tener a Malvinas presente todos los días; es un material que permitirá a todos a todos, pensar a partir de ese sentimiento y, finalmente, comprender la trascendencia que tuvieron los sucesos de 1982 para el futuro de Argentina”, fundamentó el escritor a Elonce.



Y agregó: “Es un sentimiento que después de muchos años de estar cajoneado bajo la alfombra, llevamos más de una década de puesta en valor y en agenda permanente”, comentó al instar a “comprometernos con lo que significa Malvinas, los valores que irradian de Malvinas y que eso tenga un impacto positivo en el futuro del país”.



“En el ´82 fui soldado conscripto, pero no me movilizaron a Malvinas y desde ese entonces vive en mi un sentimiento que es mezcla de gratitud eterna con un sentimiento de deuda impagable que siento hacia los veteranos y los héroes que custodian nuestras islas. Es fue uno de los motivadores de que, cuando adquirí herramientas para poner en palabras todo lo que sentía, pude empezar a pensar en un material como Malvinas depende de ti”, reveló.



De la obra, Manfre explicó que “son 14 capítulos y cada uno es un relato diferente que aborda la historia de algún veterano, la que fue nutrida con entrevistas directas a ellos y sus familiares, lo que me permití enriquecer con mis propias reflexiones y poemas”.



Los interesados en adquirir la obra de Manfre pueden hacerlo a través de la tienda virtual de la editorial Argentinidad y la recibirán a domicilio. (Elonce)