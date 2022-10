Entregaron equipos informáticos a efectores de salud de la provincia

La provincia de Entre Ríos, a través del Ministerio de Salud, avanza en la puesta en marcha del Proyecto Salud Digital en los diferentes departamentos. Cabe recordar que con esta estrategia se busca avanzar en la implementación de una historia clínica electrónica que interactúe entre los distintos sistemas de información sanitaria disponibles en el país. En la oportunidad, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, presidió la entrega de 60 equipos informáticos destinados a fortalecer la capacidad técnica de establecimientos sanitarios presentes en 10 departamentos.



En rigor, se realizó la entrega de 60 computadoras, provistas por el Programa Proteger de Nación, a 44 establecimientos (principalmente centros de salud, como también algunos hospitales) de los departamentos Colón, Concordia, Federal, Gualeguay, Gualeguaychú, La Paz, Nogoyá, San Salvador, Victoria y Villaguay. Los equipos fueron entregados a los coordinadores de Salud de cada departamento, quienes articularán la logística en el territorio para que los equipos lleguen a cada efector.



Durante el acto de entrega, la ministra Sonia Velázquez hizo referencia al último Consejo Federal de Salud como el escenario donde las autoridades de las distintas jurisdicciones pudieron visibilizar por región los desafíos en agenda, como por ejemplo, el cambio climático y el estudio de los determinantes sociales, económicos y políticos en el campo de la salud. En la oportunidad destacó que uno de los ejes temáticos trabajados en la oportunidad fue la valoración del Plan Remediar en el contexto de la historia sanitaria argentina y sus más de 20 años de implementación. En este sentido remarcó “la naturaleza de la estrategia para acercar insumos y acortar brechas desde la atención primaria, aún con altibajos, hacia el cambio del modelo de atención tan basado en lo episódico, la enfermedad y la reparación del daño”.



Velázquez precisó que luego del abordaje de la pandemia en un marco de total incertidumbre, se impone retomar el trabajo en la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles y revisar las prácticas para impactar en la calidad prestacional de manera integral.



La ministra concluyó: “Nada reemplaza el trabajo territorial; el contacto con el otro como sujeto de derecho; la escucha atenta; la mirada. En este sentido el sector Salud tendrá que liderar un proceso de recupero de la esperanza sin perder la ternura y la responsabilidad en las prácticas”.



Por su parte, el secretario de Políticas de Salud y Bienestar de la cartera sanitaria entrerriana, Guillermo Zanuttini, señaló que el encuentro junto a los coordinadores departamentales de Salud, también permitió definir lineamientos de trabajo en el primer, segundo y tercer nivel de atención. Asimismo, hizo referencia a que el uso de tecnología apropiada facilita la accesibilidad a los servicios de salud en las acciones de promoción y prevención para que la comunidad pueda vivir mejor.



En tanto que el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti, señaló: “Cada una de estas computadoras, en el marco de Salud Digital, sean utilizadas en consultorios para vincular la atención con la información”. De esta manera, agregó que se trata de una incorporación muy oportuna teniendo en cuenta la dificultad de los procesos de compra, más allá de los recursos y la no presentación de oferentes en los llamados a licitaciones.



La directora general del Primer Nivel de Atención, Daniela Waldner se refirió a que también abordaron cómo poder incrementar la conectividad, a través del compromiso de Nación desde Arsat.



Desde el primer nivel de atención se remitió una encuesta a los efectores de salud, principalmente rurales, para hacer un diagnóstico de situación en materia de conectividad que sirva como base para las próximas gestiones que permitirán ampliar la accesibilidad a internet.



En el encuentro, donde también se entregaron carteles para medir la agudeza visual, participaron la coordinadora de Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles y Proyecto Proteger, Soledad Garcilazo, y la referente del programa Redes, Diana Mernes.



Acerca del proyecto Salud Digital

La propuesta tiene como objetivo que los distintos profesionales de salud puedan acceder en cada consultorio al historial médico de las personas que atienden y así no solo proceder al registro sino también interactuar con la información sanitaria vinculada al proceso de atención. Esto implica tener en cuenta aquellos antecedentes, diagnósticos o condición de salud, prestaciones, resultados de laboratorio y medicación, entre otros, en busca de mejorar la calidad de los servicios brindados a través del trabajo en red y la construcción de información confiable y segura.