Se realiza una colecta externa de donación de sangre en el complejo Juan Perón

Desde las 7 y hasta las 11 se realiza en el complejo educativo Juan Domingo Perón (La Pecera), ubicado en la intersección de calles Carbó y San Martín de Paraná, una colecta externa de donación voluntaria de sangre organizada por la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, de la UADER.Gabriela Jacobo, coordinadora técnica del programa provincial de Hemoterapia, indicó aque “es la segunda colecta que realizamos con esta institución, en la primera tuvimos una muy buena cantidad de donantes y ahora también tenemos las mejores expectativas. Estamos contentos”.“Estas oportunidades que brindamos a la gente para donar sangre, nos ha permitido tener hoy un buen stock en nuestro programa que cubre 14 hospitales de la provincia y tenemos que estar muy bien stockeados”, dijo.En este sentido, Jacobo destacó la concientización sobre la importancia de donar sangre. “Cuando hacemos colecta y hay gente que por alguna razón, no puede donar, le decimos que lo importante es que pudo venir, ver lo que es una colecta y vuelven. Por eso es importante concientizar y la gente día a día se está concientizando más, tenemos más donantes voluntarios no sólo en el hospital, sino también muchos más en las colectas, sobre todo en el interior”.Por su parte, Dafne Sisa, secretaria de Inclusión de UADER, expresó que “es un orgullo que la comunidad se vincule con la universidad desde este lugar solidario, es parte de un programa institucional tratar de fortalecer esta mirada solidaria y afianzar el vínculo comunitario. Participar en estas campañas que son altamente altruistas es fundamental”.Finalmente, manifestó que “hay que incentivar a toda la comunidad en general, también a estudiantes y docentes a que participen de estas campañas para donar sangre, la idea es cambiar el paradigma de no estar atacando a la necesidad cuando surge sino tener ya este repositorio permanente de donantes para afrontar las necesidades del sistema de salud”.