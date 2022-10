Habilitarán un refugio para personas en situación de calle en Victoria

“Nosotros ya tenemos planificado desde el año pasado un cerramiento del Refugio del Quinto, que quedará similar al Refugio del Cuarto Cuartel”, con menores dimensiones, afirmó Ibel Ibarra, Secretaría de Desarrollo Social de la comuna, a la vez que comentó que el municipio cederá parte del terreno para realizar una calle y que la empresa ENERSA pueda proveer de energía eléctrica a los vecinos del refugio.



Para poder realizar esta acción, ya se llevaron a cabo las mediciones del terreno y restaría la coordinación del personal que trabajará en el lugar.



A su vez, se gestionaría con la Policía Departamental, la contratación de un adicional para que se brinde seguridad en el Refugio, “para el bienestar de las personas que se alojan, los vecinos y el personal que allí trabaja”.



Los trabajos de cerramiento y reacondicionamiento no sólo permitirán ofrecer el servicio de albergue, sino que también se planifica “una cancha de básquet y otras actividades que se podrán realizar una vez finalizado los trabajo”, los cuales podrían estar terminados para “fines de noviembre o principios de diciembre”.



En un principio, el refugio brindará alojamiento nocturno a un máximo de 10 personas y, si bien aún no está confirmado, sería únicamente para hombres. Ante esta cuestión Ibarra recordó que “en el caso de mujeres con niños nuestro accionar es distinto, se busca otro tipo de alojamiento para albergarlos”, en varias oportunidades se trabaja en conjunto con el COPNAF, y se han llegado a realizar gestiones a través del Área de Turismo, que ha colaborado con la disposición de viviendas de prestadores privados, cuyo costo ha asumido el Área de Desarrollo Social.



Según los datos relevados, actualmente hay 7 personas en situación de calle que han adoptado la terminal de ómnibus para pernoctar. A su vez, Ibarra afirmó que hay otras personas que eligen dormir allí “porque han generado un sentido de pertenencia y no se quieren ir, por más que tengan un lugar donde alojarse“. Estas cuestiones se están abordando en conjunto con el equipo de Salud Mental del Hospital Fermín Salaberry ya que, a través del accionar de asistentes sociales se ha comprobado que familiares de estas personas pueden albergarlos y no existirían conflictos familiares que los hayan desplazado de sus hogares.



Actividades en el Refugio



Actualmente, el Refugio del Quinto Cuartel cumple la primordial tarea de brindar almuerzo y merienda a los vecinos del barrio, todos los días hábiles del mes. Además, COPNAF utiliza las instalaciones para uno de sus módulos y brinda una docente que ofrece clases de apoyo a alumnos de primaria y secundaria.



Además, se imparten cursos de cocina, corte y confección, peluquería y artes marciales.