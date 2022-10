Se inaugura muestra de pinturas en el Museo de Dibujo y Grabado Artemio Alisio

La misma se realizará el viernes 7 de octubre a las 19,30hs en el Hall del Auditorio Scelzi, calles 8 de Junio y Urquiza, en Concepción del Uruguay.



En la tarea de difusión y promoción de artistas locales el Museo y la Dirección de Cultura ofrecen al público el trabajo de artistas, radicados en la ciudad.



Silvi Colombo nace y reside en Concepción del Uruguay. Es profesora de Nivel Inicial, egresada del Instituto Carolina Tobar García, en 1977. Participa de seminarios de arte y concurre a distintos talleres artísticos, destacándose el de la Arq. Carina Amarillo, el del maestro acuarelista y dibujante Sergio Merayo y del acuarelista Ing. Gonzalo Cid.



En 2020 es Jurado por el Departamento Uruguay en la 9° Bienal Entrerriana de arte infantil /juvenil, Museo independiente Gargatagli, Paraná. Entre Ríos. En 2022 Jurado en convocatorias de arte. Categoría dibujo. 22°Aniversario de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.



Desde 2012, participó en innumerables exposiciones y muestras colectivas en Concepción del Uruguay y otras localidades de la Provincia de Entre Ríos, en la provincia de Buenos Aires, CABA y en Tierra del fuego, provincia de Chubut.



Desde 2014 Colombo es miembro activo del grupo Croquiseros Urbanos Concepción del Uruguay. Entre Ríos. Desde 2020, ha ilustrado diferentes relatos para publicaciones de obras literarias:





2021- Folleto Manual de la Infancia, editado por la Municipalidad de C. Del Uruguay. E. Ríos./ Libro Croquiseros Urbanos C del Uruguay. Editado por la Municipalidad de C. Del Uruguay.



En 2022 realiza la ilustración tapa del libro de poesías de la Prof Valentina Gutiérrez. Editorial UCU Universidad de C del Uruguay.





Colombo recibió en 2014 una Mención Especial en pintura, Salón de Invierno Mitra, CABA, Bs As.,mientras que en 2021 recibió otra Mención Estímulo en pintura InformARTE, CABA, Bs As.







Rubén Daniel Roude nació en la ciudad de Villa Elisa del departamento Colón el día 19 de Julio de 1952.







Se radicó en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, a los ocho años. Cursó estudios secundarios de nivel básico en la ENET Nº2 "Francisco Ramírez" recibiéndose de Auxiliar Carpintero, en donde luego ejerció como Maestro de Enseñanza Práctica de Carpintería hasta su jubilación como Jefe de Sección.



Desde el año 1977 desarrolla su actividad artística comenzando con tallados en relieves de maderas en distintas muestras. Luego participa en años siguientes del Salón Anual de Artistas Plásticos de Entre Ríos con diversas esculturas. Obtiene el 3er. Premio en Escultura en el XII Salón Provincial de Invierno 2009 de Gualeguaychú. Obtiene el 1er Premio con escultura en madera "Triunfo" en el 1er Salón Regional de Verano 2011 del Movimiento Artistas Independientes Gualeguaychú. Obtiene el 2º Premio con escultura en madera "Tobogán" en el XV Salón Provincial de Verano de la Asociación de Artistas Plásticos de Gualeguaychú y la Dirección de Cultura Municipal. Obtiene 3er. Premio en Pintura con el óleo "Primavera" en el II Salón Regional organizado por MAI de Gualeguaychú. Además de varias exposiciones individuales de esculturas y pinturas.