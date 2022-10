San Benito participó de un encuentro internacional sobre cambio climático

Se desarrolló Encuentro Virtual Internacional “SMART CITIES: Análisis de Riesgos con SIG”, de manera virtual donde participaron. El mismo fue organizado por la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC) junto al Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM) y refiere a la implementación de la Estrategia Nacional del GCoM en Argentina.El intendente San Benito, Dr. Exequiel Donda, y el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ing. Horacio Centeno, participaron del Encuentro Virtual Internacional "SMART CITIES Análisis de Riesgos con SIG", participaron del encuentro que se desarrolló el día jueves 29 de septiembre.El Municipio entrerriano fue seleccionado por ser el único destacado del país en materia de implementación de Sistemas de Información Geográficos para el análisis de riesgos y toma de decisiones.“Estoy orgulloso del equipo de trabajo que tengo y de las personas que me rodean, porque si no, no hubiera sido posible llegar a este lugar”, expresó el intendente de San Benito en su presentación.Todos los avances tecnológicos se encuentran dentro del Plan de Modernización implementado con el objetivo de ordenamiento y planificación geográfica de la ciudad.- Växjö, Suecia.- Matosinhos, Portugal.- Rio de Janeiro, Brasil.- Ambato, Ecuador.- Sabaneta, Colombia.