CAFESG trabaja en reconversión y gestión de residuos en la Región Salto Grande

A través de programas diseñados por las áreas técnicas de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), se trabaja con Municipios, Comunas, Juntas de Gobierno y Escuelas de toda la Región Salto Grande en vistas a reconvertir los sistemas locales de gestión de residuos.



En este marco, se desarrolló una jornada de trabajo en CAFESG, de la que participaron más de veinte intendentes, presidentes comunales y de Juntas de Gobierno y funcionarios, donde se pudo organizar una agenda programática para lograr avanzar en el tratamiento, separación, acopio y comercialización del residuo en cada localidad.



Los programas Escuelas Reciclan, Organico"0", y Puntos Limpios están diseñados bajo la lógica ambiental desde donde se buscan beneficios en cuanto a cuidado del medio ambiente, generando un entorno más limpio; generar conciencia y recursos para gastos menores en las escuelas, tales como pago de internet, compra de pelotas y otros útiles para educación física o lo que la escuela decida; utilización del compostaje de lo orgánico para huertas o como abono para plantas, entre otros.



Al respecto, el vocal y coordinador del Área de Desarrollo de CAFESG, Eduardo Asueta, sostuvo que "actualmente la mayoría de las pequeñas localidades sólo están juntando los residuos y llevándolos a las ciudades cabeceras, con bajísimo nivel de aprovechamiento local, y enormes costos logísticos, este sistema es el que queremos reconvertir por un esquema de reducción del residuo generado y con tratamiento local, acompañado de un cambio cultural en materia de residuos y cuidado del medioambiente".



"Los programas son Orgánico Cero, que procura fomentar el compostaje domiciliario, con lo cual se reduce considerablemente el residuo generado, a la vez que lo que se genera es algo de muchísimo más valor, por estar seco y conservado; y por otro lado, estamos dando inicio a un programa de asistencia técnica para el armado de Puntos Limpios o pequeñas plantas de tratamiento local del residuo, con lo cual procuramos mejorar la valorización del residuo local, generar empleo, y comprometer a los actores locales en un mejor aprovechamiento del residuo, de modo que se comprometan con el funcionamiento de la generación, es decir con el programa Orgánico Cero, por eso decimos que estos programas se retroalimentan" explicó el funcionario.



Mariel Enchoz, presidenta de la Comuna de Paso de la Laguna, departamento Villaguay, expresó que "la capacitación colmó las expectativas que traíamos, porque nosotros venimos haciendo un trabajo desde antes del 2015, como decían los compañeros es un trabajo de hormiga, estamos en la etapa de armado de nuestra planta, recién estamos armando un tinglado, tenemos nuestras recicladoras que son cuatro mujeres que están a full y acá se nos abrieron un montón de puertas para que ellas puedan negociar lo que juntan, lo que reciclan, la verdad muy buena la capacitación, me encantó el intercambio".



Por su parte, Roberto Bondaz, presidente de la Comuna de Pueblo Cazes, ubicada en el departamento Colón, señaló que "son épocas de aprendizaje, nos vino muy bien esta charla, nos abrió la cabeza, yo en mi comuna tengo un basural bastante complicadito, nosotros vivimos en una zona que está media sola, no tenemos mucha vinculación con la ruta, somos cerca de seiscientos habitantes; yo soy presidente de la comuna hace dieciocho años y con CAFESG hemos hecho muchas obras, pero además de las obras también son importantes estas charlas para poder resolver problemas que se presentan y por ahí uno no sabe cómo resolverlos".