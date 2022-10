IOSPER realizará mamografías sin cargo a todas sus afiliadas durante octubre

El dato

Prevención

En el marco de la Campaña de Prevención del Cáncer de Mama, el Instituto de Obre Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), habilitará, del 1 al 31 de octubre, mamografías sin cargo a todas sus afiliadas, tengan o no fondo voluntario, informó el presidente del Directorio Obrero, Fernando Cañete. "La detección precoz para mejorar el diagnóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad", afirmóEl funcionario agregó que "esta patología es la más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los que están en desarrollo. La incidencia de cáncer de mama aumenta en el mundo en desarrollo, y Entre Ríos no es la excepción, debido a la mayor esperanza de vida, el aumento de la urbanización y la adopción de modos de vida, no siempre saludables".Las afiliadas podrán elegir el prestador.El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. La incidencia de cáncer de mama está aumentando en el mundo en desarrollo debido a la mayor esperanza de vida, el aumento de la urbanización y la adopción de modos de vida occidentales. Evitar comidas grasas, mantener un peso normal y reducir la exposición a sustancias químicas cuando sea posible, son algunos consejos para prevenir el cáncer mamario.Existe una sola forma efectiva de detectar a tiempo el cáncer de mama: la mamografía, un examen médico no invasivo.Se recomienda una mamografía anual a partir de los 40 años a todas aquellas personas asintomáticas con estudios clínicos normales.En las pacientes con antecedentes de cáncer de mama en familiares de 1° grado (madre, hermana) se recomienda realizarla 10 años antes de la edad de detección del cáncer del familiar más cercano.Los chequeos no evitan la aparición del cáncer, pero disminuyen las probabilidades de consecuencias graves para la salud por eso es tan importante realizarlos.