Programa "Separá": Continúan entregando cestos de basura a escuelas de Paraná

La doble contenerización y separación de residuos en el macrocentro es una acción del plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU) del Municipio. El plan implica promoción de las buenas prácticas que incluye la doble contenerización y recolección diferenciada en el macrocentro.



“Se entregaron los cestos y se aplicaron los conocimientos con los juegos del Separá; los alumnos captaron bien los conceptos que fueron transmitidos”, sostuvo la subsecretaria de Salud, Silvina Saavedra.



Fernanda Casualde, directora del nivel primario de la institución educativa, destacó la presencia de la Municipalidad “porque permite la concientización y la necesidad de separar los residuos; los docentes incorporan las actividades y los alumnos tienen una muy buena respuesta, con mucha participación”.



El viernes 30 continúa la difusión en la Escuela Nº 181 Osvaldo Magnasco. Programa Separá En contenedores verdes va lo Reciclable (plástico, metal, papel, tela, cartón o vidrio, todo este material limpio y seco).



En contenedores azules lo No Reciclable, que incluye materiales orgánicos como yerba, estiércol, verduras, restos de comida o café y materiales inorgánicos no reciclables como los residuos sanitarios (por ejemplo toallitas sanitarias o pañales). Información En esta primera etapa, el sector donde se ubica la doble contenerización está comprendido por: Avenida Laurencena, Avenida Ramírez, Bulevar Racedo y Catamarca. Dentro del mismo se encuentra la mayor densidad poblacional de la ciudad.



De las 300 toneladas diarias de residuos que se generan en la ciudad, el 30% se recolecta en la zona céntrica, debido a la gran cantidad de edificios y unidades habitacionales.



Los edificios emplazados en esta zona superan los 500 (con 6 mil departamentos). Todos están ubicados en un área de 4 Km2, donde se instalaron 180 contenedores con una capacidad de 3 mil litros para los residuos reciclables, 240 litros para residuos no reciclables y 30 para reposición. (APF)