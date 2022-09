Gualeguaychú tendrá una nueva planta potabilizadora de agua

Política Cresto vuelve a Concordia y reasume la intendencia

El 10 de marzo de este año, el intendente de Gualeguaychú, Dr. Esteban Martín Piaggio y el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), Enrique Cresto, firmaron el compromiso de construir una nueva planta potabilizadora de agua, y el sábado 24 de septiembre se recibió la No Objeción Técnica al proyecto diseñado y presentado por el equipo de la Municipalidad. Este martes 27 será tratado en sesión del Concejo Deliberante.En el marco del Plan Municipal de Agua Potable se diseñó este proyecto que comprende la incorporación, en el actual predio de Obras Sanitarias Municipal, de una nueva planta potabilizadora de módulos de floculación, decantación, filtración con su correspondiente interconexión a los sistemas actuales con una capacidad tratante de 1200m3/h lo que permitirá duplicar la capacidad de producción actual.Las obras comprenden incorporación de nuevos sistemas de alcalinización, de medición de caudales de salida de planta, de tratamiento de barros e instalaciones para dosificación de aditivos, como así también contempla la restauración del tanque de reserva.Todas las unidades serán vinculadas a las instalaciones existentes: a la cámara de carga existente al ingreso y a la cisterna de almacenamiento enterrada a la salida del nuevo módulo. Con la nueva planta, se duplicará la producción actual, previéndose su inauguración para los primeros meses de 2024.“Avanza el plan Municipal de Agua Potable, construyendo obras que ubican a Gualeguaychú en el libro de la historia, obras que transforman y elevan la calidad de vida de toda nuestra comunidad” expresó Piaggio y continuó “Es impresionante la cantidad de obras de agua y cloaca que llevamos adelante con el gobierno nacional y provincial, que permiten convertir a Gualeguaychú en la primera ciudad de la provincia en garantizar acceso a estos servicios en toda la ciudad. Son obras por más de $3.500 millones que generan condiciones para los próximos 30 años, nueva planta de tratamiento de efluentes, nueva planta potabilizadora, nueva toma de agua cruda, recambio de cañerías del casco histórico, y kilómetros de redes” para finalizar agradeciendo a Enrique Cresto y todo el gobierno nacional que cree en nuestra ciudad, diciendo “Cumplimos los compromisos asumidos con hechos concretos, lo que me llena de orgullo e inspira a seguir trabajando en la misma dirección, gestionando las obras que transforman la vida a las y los vecinos de nuestra ciudad. Según los censos, nuestra ciudad crece en un 10% cada década, por lo que pensamos en cubrir la demanda para los próximos 30 años”.Las presentes especificaciones técnicas particulares corresponden para la ampliación de la Planta potabilizadora de la Ciudad de GUALEGUAYCHÚ, provincia de Entre Ríos.Gualeguaychú cuenta con una Planta potabilizadora existente ubicada en terrenos Municipales, que toma agua del rio Gualeguaychú cuya capacidad de producción no resulta suficiente para los requisitos poblacionales futuros. Por lo cual se plantea una nueva planta.Modulo compacto de tratamiento en estructura metálica compuesto por:Cuatro (4) floculadores de 3 etapasOcho (8) sedimentadores con seditubos.Dieciséis (16) filtros rápidos.Todos los recintos estarán construidos en estructura metálica y apoyados sobre plateas de hormigón armado.Las unidades se construirán en el espacio disponible en el predio de Obras Sanitarias Municipal y serán vinculadas a las instalaciones existentes: a la cámara de carga existente al ingreso y a la cisterna de almacenamiento enterrada a la salida del nuevo módulo.En función de la utilización del tanque de reserva de Obras Sanitarias para el lavado de filtros se procederá a la restauración del mismo. Tiene una capacidad de 1,2 millón de litros y se encuentra ubicado sobre el predio de la planta potabilizadora, en la zona más alta de la planta urbana.La obra consiste en la reparación exterior del gran tanque que contiene 12 columnas con viga intermedia y una cuba principal con un volumen que supera el millón de litros construido en hormigón con terminaciones en revoques texturados, con una altura máxima de 23,50 metros y un diámetro de 16,50 metros. Las tareas consisten en realizar un hidrolavado sobre las superficies con agua a presión cuidando y preservando las molduras para quitar incrustaciones, eliminación de las acumulaciones de líquenes y musgos que en ellas prosperen. Para este trabajo es necesario el armado de andamios perimetrales para realizar un trabajo de limpieza y preparación de la superficie externa, para luego realizar las reparaciones necesarias de los distintos elementos a la vista, columnas, vigas, molduras, muros verticales, tapa superior y cielorraso. Como terminación de los trabajos previo sellado de fisuras, y recomposición de los revoques removidos por deterioros y desprendimientos, se realizará un trabajo de aplicación de base para recibir revestimientos texturados aplicados.