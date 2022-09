Video: El bus turístico realizó un recorrido especial para las colectividades en Paraná

Organizado por la Unión de Colectividades de Entre Ríos, el bus turístico de Paraná realizó este viernes el primer recorrido abarcando la ruta del inmigrante y la ruta de las colectividades.Se inició en la Plaza de las Colectividades recorriendo lugares históricos y una visita al Ex Hotel del Inmigrante donde se realizó una exposición sobre su historia a cargo de Sandra León, Sebastián Tommasi y José Gareis. Todo el recorrido del bus estuvo acompañado por la música del acordeón de Raúl Varelli.“Desde la Unión de Colectividades de Entre Ríos (UCER) ponemos en marcha el primer bus urbano turístico del país, es el primer recorrido urbano con colectividades”, destacó José Gareis, presidente de la entidad.Al hacer referencia al ex Hotel de los Inmigrantes, contó que “las corrientes mayoritarias no llegaron a este hotel, sí lo hicieron familias desde el año 1880 hasta los primeros años del siglo XX. Es una oportunidad para conocer nuestras raíces y donde llegaron muchas de nuestras familias que vinieron a poblar la provincia de Entre Ríos”, destacó.Por su parte, el Director de Colectividades y Cooperación Internacional Sebastián Tommasi, destacó que participaron del recorrido representantes de más de 20 colectividades. “Están todos contentos porque es la primera vez que se puede hacer un recorrido propio”.