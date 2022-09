Casa Lázaro busca talleristas para que se incorporen a la institución

Casa Lázaro, contiene espiritual y humanitariamente a jóvenes que llegan con diferentes problemas de adicciones. El objetivo del lugar es que los jóvenes puedan salir adelante y creen un proyecto de vida.Al respecto, el coordinador del lugar, expresó a Elonce que “la sustancia mata y la persona que está consumiendo se está matando de a poco porque no tiene esperanza de vida, ni un proyecto personal”. “Los chicos que vienen acá no tienen educación de higiene personal y de valores humanos”.En este sentido, destacó que al lugar asisten unos 14 chicos en la sede de Paraná y cinco en Santa Elena, cuyas edades van desde los 18 años a los 45 años. “Muchos necesitan crear hábitos de higiene, y les enseñamos que otra vida es posible a través de las acciones y la palabra”, mencionó.En el establecimiento los jóvenes realizan diversos talleres para poder solventarse, “hay un emprendimiento de panadería que los chicos hacen pan y lo venden” En este punto el coordinador detalló que buscan colaboradores para que se sumen a los talleres.“Los jóvenes que vienen acá además de problemas de adicción tienen patologías psiquiátricas, son situaciones muy complicadas y damos lo mejor para que puedan salir adelante. Hay chicos que no tienen a donde ir, muchos tienen causas penales y en este momento damos un servicio que el estado es deficitario”, cerró.