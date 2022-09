Club Olimpia de Paraná festejó 90 años formando a basquetbolistas

Más de 200 personas formaron parte de los festejos de este sábado por los 90 años de vida institucional de Club Olimpia de Paraná; hubo cena y baile.“Este un club de básquet y nuestro perfil es de las formativas, el formar jóvenes que a través del básquet aprendan una disciplina, a hacer amigos, a respetar y ser respetados, y podamos formar buenas personas”, comunicó ael presidente de la entidad deportiva, Raúl Heller.Y detalló: “Desde escuelita, a la que asisten niños de 2 a 4 años a aprender los primeros pasos; pre-mini; mini y las formativas U13, U15, U17, U19; tres equipos de Primera compitiendo en el nivel asociativo; el equipo que compite en el Federal y en el Pre-Federal; un equipo de mujeres y los veteranos que tienen la generosidad de acomodar sus horarios a las necesidades de las otras categorías del club”. En la oportunidad, el dirigente agradeció el apoyo y la colaboración de las familias para las actividades que se llevan adelante en la entidad de calle La Rioja 153.Uno de los jugadores, Nicolás Agasse, dio cuenta de su felicidad por participar en los festejos de su segunda casa. “Es un orgullo representar al club y ser parte de su historia”, reafirmó. Lo acompañaban Francisco Fravega, Valen Sánchez y Lucas Soje.Gastón Borgobello, ex basquetbolista del Olimpia, fue uno de los que no dudó en aceptar la invitación a los festejos. “Jugué cuatro años en el club, salimos campeones dos veces e independientemente de lo deportivo, me llevé una enormidad de amigos que hasta el día los estoy disfrutando. Es una alegría gigante”, aseguró.De hecho, otro de los ex jugadores, Juan Gali, dio cuenta de su “nostalgia” por la noche compartida. “Fueron muchos años jugando en este club, muchos campeonatos, muchas vueltas olímpicas y muy buenos momentos con amigos”, valoró.