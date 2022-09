Finalistas se preparan para última instancia de los Juegos Culturales Evita

El programa que ya cuenta con más de 15 años de historia es impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.Concluyeron las instancias regionales de los Juegos Culturales Entrerrianos Evita en distintas sedes de la Provincia, resultando finalistas:Región I (Tala – Villaguay – Gualeguay y Nogoyá)TEATRO UNIPERSONAL: Abigail Gómez – Mojones SurCUENTO SUB 18: Valentina Reichel- General GalarzaPOESIA SUB 15: Eugenia Cisneros – Mojones SurTEATRO GRUPAL: Katia Carreiras, Luciana Albornoz, Sofia Wetzel – Gobernador MaciaDANZA INDIVIDUAL: Brisa Lescano – Gobernador MaciaVIDEO MINUTO SUB 15: Valentina Altamirano – Mojones SurVIDEO MINUTO SUB 18: María Striker– Gobernador MaciaFOTOGRAFÍA SUB 15: Cielo Careballo – HernándezPINTURA/DIBUJO SUB 15: Tadeo Fernández Álvarez – HernándezPINTURA/DIBUJO SUB 18: Juan Mendizábal – General GalarzaDANZA PAREJA SUB 15: Ernestina Bubillo, Miguel Martínez - NogoyáDANZA PAREJA SUB 18: Priscila Saravia, Lautaro Vergara – ArangurenCANTO SOLISTA SUB 15: Valentina Sautier – HernándezCANTO SOLISTA SUB 18: Mía Prada - GualeguayCONJUNTO MUSICAL: Gael Stach Decurnex , Francisco Forneron – Gobernador MaciáRegión II (Uruguay – Islas – Guleguaychú y Colón)FOTOGRAFÍA SUB 15: Agustina Caminada – Santa AnitaFOTOGRAFÍA SUB 18: Yamila Martín – Villa ManteroPOESIA SUB 15: Blas Morales – Concepción del UruguayPOESIA SUB 18: Erik Olaf Peil – Aldea San AntonioCUENTO SUB 15: Julieta Buegart – Santa AnitaCUENTO SUB 18: Angelina Esposito – UrdinarrainHISTORIETA: Camila Viñeg – Villa ManteroPINTURA/DIBUJO SUB 15: Luana González – Concepción del UruguayPINTURA/DIBUJO SUB 18: Federico Villaverde – UrdinarrainTEATRO GRUPAL: Luna Moreira, Juan Volker, Julia Koelbl – UrdinarrainDANZA PAREJA SUB 15: Avril Sciutto, Lorenzo Taffarel – LarroqueDANZA PAREJA SUB 18: Natalia Krenn, Boutirta Krenn – LarroqueVIDEOMINUTO SUB 15: Faustino Kindernesch – Concepción del UruguayDANZA INDIVIDUAL: Aldana Fus – Villa ElisaCANTO SOLISTA SUB 15: Ignacio Sartori Cabrera – LarroqueCANTO SOLISTA SUB 18: Lara Londra – LarroqueCONJUNTO MUSICAL: Mirko Huck, José Micheli, Franco Rebelero, Juana Vila –UrdinarrainValentino Taffarel, Juan Hassell, Guadalupe Suarez - Larroque.Región III (Federal, Feliciano y La Paz)TEATRO UNIPERSONAL: Thalia Monte Oviedo – San José de FelicianoCUENTO SUB 15: Lautaro Coronel - BovrilCUENTO SUB 18: Elian Kavafian- San José de FelicianoTEATRO GRUPAL: Antonella Rodriguez, Lautaro Rizzo, Valentin Berón – San José de FelicianoDANZA INDIVIDUAL: Lautaro López – FederalFOTOGRAFÍA PCD: Noelia Vega – Villa AlcarazFOTOGRAFÍA SUB 18: Analiz García Vezzosi – Sauce de LunaPINTURA/DIBUJO SUB 15: Pablo Pucheta – San José de FelicianoPINTURA/DIBUJO SUB 18: Ovidio Peralta - FederalDANZA PAREJA SUB 15: Leticia Gómez, Valentín Leguizamón – La PazDANZA PAREJA SUB 18: Guillermina Silva, Joaquín Rondan – Villa AlcarazCANTO SOLISTA SUB 15: Matilde Paira – Villa AlcarazSofia Cis - FederalCANTO SOLISTA SUB 18: María Luz Perz - FederalCONJUNTO MUSICAL: Rojas, Muller Slavin, Fernandez, Ojeda – Sauce de LunaFREESTYLE SUB 15: Augusto Azcarate – FederalFREESTYLE SUB 18: Aliano Diaz – Sauce de LunaRomán Galarza – Federal (MURDOC)Matias Cabrera – La Paz (REIDER)Región IV (Concordia – San Salvador y Federación)CUENTO SUB 15: Nathaniel Añino – ConcordiaCUENTO SUB 18: Samuel Percara - ChajaríPOESIA SUB 15: Lucas Romero - FederaciónTEATRO GRUPAL: Mía Puntieri, Andrés Aguirre - ConcordiaFOTOGRAFIA SUB 15: Milagros Rubinich – ChajaríFOTOGRAFIA SUB 18: Leonel García - FederaciónFOTOGRAFIA PCD: Santina Panoffo - ConcordiaPINTURA/DIBUJO SUB 15: Elias Grecia - ConcordiaPINTURA/DIBUJO SUB 18: Axel Costaganna – Villa del RosarioDANZA PAREJA SUB 15: Valentina Cardozo, Candela Scatolaro – ChajaríDANZA PAREJA SUB 18: Victoria de la Madrid, Pilar Zubizarreta – General CamposCANTO SOLISTA SUB 15: Rocío Prado - ConcordiaCANTO SOLISTA SUB 18: Valentina Benitti - ConcordiaCONJUNTO MUSICAL: Irupe Roda, Francisco Vargas, Ramiro Duprat, Joaquin Penoni – San Jaime de la FronteraFREESTYLE SUB 15: Franco Balzer – ChajaríLaautaro Cadillac - ChajaríRegión V (Paraná, Diamante y Victoria)CUENTO SUB 15: Dulce Russian – San BenitoCUENTO SUB 18: Celeste Fuchs – General RamírezPOESIA SUB 15: Jazmín Rozunny - ParanáTEATRO GRUPAL: Valentina Albornoz, Tiziana Yanousky, Hanna Beson – HasenkampTEATRO UNIPERSONAL: Sofía Heffelle - VictoriaFOTOGRAFÍA SUB 15: Romina Masutti – El PalenqueFOTOGRAFÍA SUB 18: Brisa Cian - DiamanteFOTOGRAFÍA PCD: Cesar Figueroa - ParanáPINTURA/DIBUJO SUB 15: Agostina Favotti Ubiedo - ParanáPINTURA/DIBUJO SUB 18: Ana Clara Gariboglio - DiamanteDANZA PAREJA SUB 15: Sheyla Roskopf, Laurentino Roskopf – María LuisaDANZA PAREJA SUB 18: Annalise Getting, Marcos Micheloud – CrespoDANZA INDIVIDUAL: Angelena Dosetto - CrespoCANTO SOLISTA SUB 15: Nahir Lovera - CerritoCANTO SOLISTA SUB 18: Sofía Dreiszgacker - ParanáCONJUNTO MUSICAL: Pilar Chazarreta, Lucia Gimenez, Laila Kadur - DiamanteFREESTYLE SUB 15: Nahuel Stodola – CrespoFREESTYLE SUB 18: Josué Cabrera – San BenitoTobías Giménez – General RamírezVIDEOMINUTO SUB 15: Morena Bergara – San BenitoVIDEOMINUTO SUB 18: Valentina Sánchez – General RamírezHISTORIETA: Gabriel Schenfeld – Oro VerdeLa Secretaría de Cultura de la Provincia anunció que la instancia provincial tendrá lugar el 29 de septiembre en la ciudad de Villaguay; y finalmente del 24 al 29 de octubre será en encuentro nacional en Mar del Plata.A través de los Juegos Culturales Evita, se procura la más amplia participación de jóvenes ypersonas mayores, sin restricciones, buscando que al expresarse a través del arte y la cultura, consoliden la construcción de su propia identidad, y la identidad cultural del territorio que habitan.Los juegos Culturales Entrerrianos Evita, se desarrollan de manera ininterrumpida desde elaño 2006 y representan una expresión consolidada entre las políticas públicas culturales dealcance federal, e implementación descentralizada, con miras a la participación plural, amplia y diversa, de niños, niñas, jóvenes, y personas mayores en todo el territorio provincial. Este año el Programa tiene como lema “Somos Litoral”.