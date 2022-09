Instituciones de Diamante y Crespo recibieron subsidios de la provincia

La cooperadora del hospital San José de Diamante y la Asociación Crespense de Ayuda al Discapacitado recibieron subsidios de parte del gobierno provincial para completar el ciclo de digitalización del nosocomio y continuar el proyecto de Equinoterapia de la organización social.



Representantes de las entidades coincidieron en el Salón de la Mujer de la Casa Gris, donde recibieron las contribuciones, quienes estuvieron acompañados por la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila y la directora de Subsidios, Agustina Camino.



En el caso de la asociación cooperadora del hospital San José de Diamante, percibió un aporte que se destinará a la última fase de su sistema de digitalización. Por su parte, la comisión directiva de la Asociación Crespense de Ayuda al Discapacitado (Acadme) fue beneficiaria de un importe para acondicionar su espacio de equinoterapia.



Tras la concreción de las solicitudes realizadas, referentes de los grupos de trabajo se refirieron al propósito con el que serán empleadas.

El presidente de la asociación cooperadora el hospital San José de Diamante, Oscar Patterer Martin, expresó: “Vinimos a recibir con mucho agrado este subsidio, que nos servirá para completar el ciclo de digitalización del hospital de Diamante”.



“La cooperadora ya había comprado 12 computadoras este año, gracias a un bono contribución y a la colaboración de la población, pero esta ayuda del gobierno nos permitirá completarlo en todo el hospital”, señaló.



Consultado sobre la respuesta que brinda el nosocomio a la población en los últimos años, el dirigente amplió: “La gente está agradecida por la atención que hubo durante la pandemia. De otro modo no se podrían haber vendido todos los bonos contribución y que nuestros colaboradores pagaran todas las cuotas”.



“Evidentemente, el hospital está bien considerado; hay una actualización constante en todos los aspectos y creo que ayuda mucho que el director sea un bioingeniero (Gastón Marchetti) para atender especialmente en las cuestiones técnicas”.



A su turno, la presidenta de la comisión de Acadme en la Escuela Privada Nº 11 Remedios Escalada de San Martín de Crespo, Cristina Goettig, dio cuenta del valor de la asistencia: “Nos ayudará a comprar los materiales y dejar en condiciones el galpón de equinoterapia ubicado en el predio de la escuela”.



“El establecimiento es de educación integral y cuenta con varios talleres: de Cocina, Compost, Lavadero de Autos y la Equinoterapia, que es una de las terapias más importantes, con una antigüedad de 14 años. A los sueldos los solventa el Estado y al funcionamiento de la escuela, la cooperadora. Participan unos 15 niños”, explicó.



Por su parte, la mamá de uno de los estudiantes que asiste al proyecto de equinoterapia, Silvia Decoud, reflejó los beneficios.

“Trabaja en varias áreas del niño, principalmente en la parte motora, pero también en la social. Se perciben los cambios en integración social en los niños que tienen esta alteración. Mi hijo no puede caminar solo, pero se ha bajado del caballo y ha caminado sin ayuda, incluso entre obstáculos. Es una terapia alternativa que colabora mucho con las tradicionales”.



“Tenemos un predio abierto y otro cerrado, para los días de frío o de lluvia, que se construyó con materiales reciclados. Necesitábamos cambiar la cobertura de lona, canaletas y chapas, para que no se llueva en el interior y gracias a este subsidio podremos solucionar parte de este problema”, describió.