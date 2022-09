La Red por los Derechos de las Personas en Situación de Calle cumple 3 años

Este viernes, a partir de las 16, habrá una jornada en la Plaza Alberdi para celebrar el tercer año de constitución de la Red por los Derechos de las Personas en Situación de Calle, ámbito que integra la Defensoría del Pueblo de Paraná junto a instituciones y organizaciones sociales locales.



La convocatoria es abierta a la ciudadanía y busca generar la visibilización de la problemática que afecta a decenas de personas en la ciudad y conlleva una vulneración extrema de los derechos ciudadanos, a la vez que se plantea como un momento de celebración del encuentro.



Con el lema La calle no es un lugar para vivir, la propuesta incluye espacios y actividades lúdicas, una radio abierta, música en vivo, feria de productos alimenticios y manualidades, "Ponete la camiseta" del Hospital Escuela de Salud Mental y talleres, entre otros.



Estarán especialmente invitadas las personas que viven en la calle, para quienes se preparará una merienda y la cena.



También funcionará un puesto de vacunación contra el Covid, a cargo del Ministerio de Salud de la provincia, y personal del Centro de Salud Belgrano realizará controles de presión arterial.



En la oportunidad, se facilitará información sobre la Ley nacional de situación de calle y familias sin techo, sancionada en diciembre de 2021, al tiempo que habrá propuestas de actividades en talleres: uno de alfombras del grupo de mujeres del Centro de Salud Belgrano y otro de palabras a cargo del Centro de Mediación Comunitario de la Defensoría del Pueblo.



La Facultad de Ciencias Económicas expondrá sus proyectos y programas de extensión como modo de acercamiento a la comunidad, al igual que podrán conocerse las propuestas de Red Puentes.



Las actividades lúdicas estarán a cargo de las facultades de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER, de Ciencias Económicas de la UNER y de la UCA.



En el show musical, que tendrá lugar a partir de las 18.30, participarán Asociación Litoraleña de Blues, Lo' Feriantes y La Humilde.



Se invita a la ciudadanía a acercarse a la plaza de calle Salta y Urquiza y participar de la jornada. También, a colaborar con la colecta de alimentos no perecederos, que serán destinados a las organizaciones sociales que realizan las recorridas nocturnas en las que se distribuye comida a quienes transitan sus días en la calle.



Paso a paso

En septiembre de 2019, instituciones y organizaciones de la ciudad se reunieron ante la situación de las personas que estaban en la calle. La intención era visibilizar la realidad cada vez más acuciante y reclamar acciones concretas y políticas de Estado que aborden desde una perspectiva de derechos, efectivamente y de manera integral, la problemática.



El 10 de septiembre se realizó la primera reunión en la que distintas instituciones y organizaciones se convocaron, motivadas por la preocupación que generó el cierre de un refugio habilitado en la sede de CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) en julio de ese año, y con el objetivo de comenzar a trabajar de forma articulada la compleja problemática de las personas que se encuentran en calle en la ciudad.



El 25 de septiembre de 2019, la Red se presentó en sociedad con una peña que se realizó en la Plaza 1° de Mayo de Paraná con la consigna La calle no es un lugar para vivir. Desde entonces, la Red ha estado en colaboración permanente y con presencia en el Centro Municipal de Integración para Personas en Situación de Calle, así como ha realizado otras actividades de capacitación y difusión y acciones conjuntas de acompañamiento y promoción de derechos. En junio de 2021, las organizaciones participantes firmaron un convenio por el que se formalizó el funcionamiento de la Red.



Los integrantes de la Red son: Facultad de Trabajo Social (UNER), Facultad Teresa de Ávila (UCA), Banco de Alimentos Paraná, Cáritas Arquidiocesana Paraná, Red Puentes, Suma de Voluntades, Grupo «Compartir», Grupo "Un Cielo Nuevo" de la Parroquia Nuestra Señora de la Piedad, Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata, DAIA-Asociación Israelita de Paraná, Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (UADER), Hogar de Cristo Paraná, Barrios de Pie – Libres del Sur, Facultad de Ciencias Económicas (UNER), Casa de Acompañamiento y Asistencia Comunitaria: Vientos de Libertad, Instituto Latinoamericano del Ombudsman, CTEP – Unión Trabajadores de la Economía Popular.