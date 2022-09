Emprendedoras de Manos Entrerrianas destacaron el impulso que brinda el gobierno

La experiencia en Manos Entrerrianas

La marca provincial Manos Entrerrianas busca propiciar un circuito de comercialización justo y consumo responsable, generando y acompañando estrategias de promoción y comercialización, tanto de productos como de servicios. Luego del proceso de selección, los emprendedores y emprendedoras de la Economía Social participaron de espacios de asistencia técnica en diseño gráfico, fotografía y producción de textos para adquirir herramientas útiles tanto para la incorporación a la marca como para la promoción de los productos y servicios.Este viernes, en la Feria de Manos Entrerrianas realizada por primera vez en el CPC, participaron estos emprendimientos, provenientes de distintos puntos de la provincia, junto a emprendedores y emprendedoras que son parte de la marca desde hace varios años. Cuatro de las expositoras, Cynthia Fistraiber de Paraná Canvas, María Laura Zarate de Malaza, Luz Paez de Soy Luz Soy Energía, y Merlina Clemente de Sense compartieron su experiencia como parte del Programa que implementa la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, y agradecieron el acompañamiento para impulsar sus producciones.“Dos pasiones que me llevaron a emprender fueron mi amor a la fotografía y por nuestra tierra”, contó Cynthia Fistraiber de Paraná Canvas, una de las emprendedoras que se incorporó en esta nueva edición de Manos Entrerrianas. “Busco difundir en imágenes la belleza de la región y sus paisajes, plasmándolas en fotocuadros Canva, agendas, libretas, rompecabezas, y también otros artículos de diseño y de uso cotidiano que nos identifican con lo nuestro”, detalló sobre su proyecto.“La experiencia con Manos Entrerrianas ha sido muy positiva, es un equipo de trabajo activo, muy capacitado, cálido, comprometido con la tarea de acompañarnos para obtener los mejores resultados. Fui asistida por el equipo de fotografía publicitaria y entrevistada por el de diseño, quienes me ayudaron a rediseñar la gráfica publicitaria para hacerla más eficiente y atractiva”, expresó.Además Cynthia valoró: “Los eventos de Manos Entrerrianas son una gran vidriera, que me permiten acceder en forma directa a un público, al cual no podría llegar tan masivamente sin esta oportunidad, por lo cual me siento muy agradecida”.Por su parte María Laura Zarate, que lleva adelante el emprendimiento Malaza de diseño de indumentaria con marca registrada, compartió: “Trabajamos ropa sin género y con talles reales, queremos que la persona que use nuestra marca se sienta bien y a gusto”.“Con Manos Entrerrianas tuve una experiencia genial, nos da la confianza y el seguimiento para poder continuar creciendo en esto que nos gusta hacer, porque nos dan su marca avalando un producto y le agregan mucho valor a nuestra producción, nos acompañan en todo y eso es magnífico, es una mirada de empuje para que estemos contenidos. El apoyo que brindan a la producción local nunca pensé tenerlo y es genial, porque ante cualquier duda o consulta nos podemos comunicar con el equipo y responden siempre con herramientas para que sigamos adelante con nuestros proyectos”, sostuvo María Laura sobre su experiencia en la etapa inicial del programa. “Las ferias son una gran vidriera para promocionar nuestros productos y cuando la gente se acerca, compra y consume es cuando vemos que nuestras expectativas se van logrando y todo gracias al programa”, agregó.A su turno, Luz Paez del emprendimiento Soy Luz Soy Energía contó: “Siempre trabajé con piedras, hace un año me compré una máquina para perforar piedras, así que las compro al por mayor y fabrico los dijes, cuando antes hacía reventa”. En ese sentido, sobre su incorporación al programa compartió: “Trabajo de manera artesanal y Manos Entrerrianas me abrió otras puertas, el programa te entusiasma y te dan ganas de seguir apostando a tu proyecto. En un principio mi principal interés era participar de las ferias, porque es un canal de comercialización muy importante y convocante, después cuando te interiorizas ves que hay mucho apoyo: de imagen de marketing, de lo que necesites y el equipo siempre está”.“Pertenecer a esta marca es un plus, un sello de garantía y calidad que te da otro target de clientes, saben que sos de confianza porque sos de Manos Entrerrianas. Es un orgullo poder representar a la marca y a la provincia, y seguir creciendo, soñar con tener un local y poder dar trabajo a otras personas”, valoró sobre su incorporación.Por último, Merlina Clemente, que lleva adelante un emprendimiento de velas de soja y artículos aromáticos llamado Sense, explicó: “Trabajo lo más natural posible con materias primas lo más naturales posibles, también hago home spray, difusores, brumas para blanquería, para autos, aromáticas y ofrezco servicio de refill, para rellenar contenedores”.“Soy una privilegiada en Manos Entrerrianas, a los tres meses me convocaron, a los cuatro estaba feriando y desde ahí no paré. Mi primera feria fue la del día de la mujer después de la pandemia y me fue genial y de ahí en más solo fue crecimiento. Manos Entrerrianas fue una vidriera enorme para mí y mi emprendimiento, tengo muchísimos clientes referidos de ahí y cada feria es para crecer, nunca vendí menos, ni me fue mal, siempre es más, se supera”, subrayó.