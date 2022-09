El periodista Víctor Fleitas presentó el libro “Tinta y papel. Un sueño impreso”

La presentación se realizó este viernes en el Centro Cultural La Hendija.



. Sin embargo allí hay esquirlas, vetas, que nos permiten pensar en nuestra práctica periodística en otra época, en 2022”, destacó ael periodista Víctor Fleitas.“El diario es El Independiente; con Alipio Pauletti, que fue su director; y el secretario de redacción, el profesor Guillermo Alfieri, quien en su querida Facultad de Ciencias de la Educación (en Paraná) no paraba de contar historias de aquéllas épocas. En un momento pasamos de la anécdota a darnos cuenta que había un proyecto muy fuerte, absolutamente valioso, que comenzó siendo modesto como tantísimos proyectos de comunicación, pero a poco tiempo de andar, con tesón, con sacrificio, reflejando los problemas locales, dándole entidad a un montón de sectores que habitualmente no acceden a los medios de comunicación, descubrieron que esa era la receta para la expansión, para la consolidación, y en poco tiempo ‘El Independiente’ se transformó en una empresa sólida desde el punto de vista comercial, con un montón de corresponsalías en todo el territorio provincial”, resaltó.De la misma maneraEn esa época se pretendía con ansias, las 24 horas del día, construir una sociedad mejor. Para nosotros son relatos fantásticos. Me llevó mucho tiempo reconstruir ese imaginario”.