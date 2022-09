Se realiza la tercera edición de la Feria de Carreras “Ciudad Universitaria”, hasta las 15 de este viernes en Sala Mayo, en Paraná.“Se expone toda la oferta académica de Paraná, tanto las universidades públicas como privadas que tienen sede en la ciudad, como los centros de formación, institutos terciarios y organismos municipales, porque personal de la Oficina de Empleo dará una charla sobre la confección de CV”, comunicó ala secretaria municipal de Políticas Sociales, Inclusivas y Comunitarias, Eliana Ramos.Pese al paro docente, Ramos confirmó que la convocatoria “es la esperada y superó las expectativas porque el lugar está repleto de jóvenes”.En la oportunidad,rescató el testimonio de alguno de los alumnos que recorrían los stands.“Estoy decidida por la Licenciatura en Psicología en UADER”, confirmó una estudiante de la Escuela San Francisco de Borja; en tanto, quienes la acompañaban, manifestaron su incertidumbre respecto a qué carrera seguir.“Vi la propuesta del Instituto Gastronómico, pero no me decido por nada”, confesó un alumno de la Escuela Bautista “Braulio Perez Marcio”.“Psicología es lo que tengo pensado estudiar”, completó otra.“Pensé en estudiar Diseño de Interiores y en la feria todavía no encontré nada”, manifestó un estudiante de EDU-PRO.“Quisiera seguir Diseño de Videjuegos pero la carrera está en Buenos Aires”, sostuvo otro alumno de la misma institución educativa.Y una joven dio cuenta de sus intenciones por estudiar “Derecho en UCA Paraná o en la UNL de Santa Fe”.Otro manifestó sus deseos de seguir la carrera de Recursos Humanos y de la feria se llevó varios folletos. “Es algo que nos servirá para toda la vida, entonces, tiene que ser importante”, coincidió su compañera.El objetivo de la feria era el acceso equitativo a la información y crear nexos con diversos actores como establecimientos educativos superiores, escuelas secundarias y centros de estudiantes.De hecho, representantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de UNER, ubicada en Oro Verde, expusieron una caja de insectos que recolectaron para un trabajo de una de las materias de la carrera. “Lo trajimos como un atractivo y a través del microscopio se pueden observar tejidos vegetales para captar la atención de quienes se acerquen al stand”, mencionó Juan, uno de los universitarios a cargo de la exposición.