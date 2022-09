El programa AeroMundo cumple 27 años en la televisión

El programa AeroMundo, que se emite todos los sábados por Elonce, está cumpliendo 27 años en el aire, llevando a todos, el fascinante mundo de la aviación y los aerodeportes.Actualmente, Maxi Bersier lleva adelante y conduce el proyecto televisivo que inició su abuelo, el recordado Ernesto Rubén Finucci “El Finu”, en el año 1995.En diálogo conrecordó cómo nació el programa: “La idea fue que sea un micro de aeromodelismo dentro de un programa que en ese entonces conducía Eduardo Kloster y se llamaba Bienvenidos al tren. Cuando mi abuelo que es el iniciador pensó en ese micro, fue con las autoridades de canal 4 y le propusieron hacer un programa entero, media hora de aeromodelismo y así nació Aeromundo. El primer programa fue emitido un 2 de septiembre de 1995”.Sobre el contenido del programa, Bersier, señaló que “es una actividad que no la encontramos habitualmente, salvo que nos traslademos hasta el aeroclub Paraná o al de Diamante. Así hemos recorrido el país y muchas partes del mundo, buscando este maravilloso y fantástico mundo de la aviación y los aerodeportes que nos gusta transmitir semana a semana por la pantalla de Elonce”.“Cuando mi abuelo comenzó, yo era muy pequeño casi no sabía hablar y estoy desde el primer programa, empecé construyendo un avioncito. La idea fue y es transmitirle no solamente al que le gusta la aviación y los aviones, sino más que nada al que no conoce ese mundo. La idea es incentivar a que la gente vuele, a que haga aeromodelismo y practique actividades aerodeportivas. En estos 27 años el objetivo es sumar más gente, más pilotos, más aeromodelistas, más aviadores, y que la familia aeronáutica se sume a las actividades aéreas”, expresó.Al hacer un balance de estas casi tres décadas en la televisión, Bersier confesó: “Creo que ni mi abuelo ni la familia nos imaginamos llegar a estos 27 años y seguir. Además, estamos en una etapa de más crecimiento, estamos tratando de expandirnos un poco más con el tema de las redes sociales y en unos días vamos a estar lanzando la nueva página web con toda la información aeronáutica”.Por última y al hacer referencia a la gran figura del recordado “”, Maxi le agradeció “el haberme inculcado el trabajo, la dedicación a lo que nos apasiona y en este caso, me dio la posibilidad de conocer lo que también es mi otra pasión que es la televisión. Con Aeromundo mezclo dos pasiones, la aviación que la mamé desde que nací y la televisión, en la cual estoy desde los 9 años. Estos 27 años de Aeromundo son esfuerzo, dedicación, trabajo y amor por lo que hacemos”. Aeromundo se transmite todos los sábados a las 19 por Elonce y el contenido se puede buscar en las redes sociales del programa.